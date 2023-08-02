Manisnya Awal Bulan, Serbu Ice Cream Campina Diskon s.d 20% + Gratis Ongkir di AladinMall!

Pencinta ice cream, beli Campina yuk mumpung lagi ada Promo Manisnya Awal Bulan dengan diskon s.d 20% di AladinMall! Lumayan kan, bisa buat stok cemilan di rumah, topping roti, atau bahan makanan lainnya.

Selain ada harga promo, beli Campina di AladinMall juga gratis ongkos kirim (ongkir) tanpa batas (dengan syarat dan ketentuan yang berlaku). Promonya hanya sampai 6 Agustus 2023 saja, jadi pastikan Anda nggak ketinggalan ya!

Beli Ice Cream Campina di AladinMall

Hampers Durian Kopyor

Bosan sama varian ice cream yang itu-itu saja? Cobain nih Hampers Durian Kopyor yang menyediakan ice cream rasa durian dan es kopyor! Dapatkan 4 pcs ice cream ukuran 350ml hanya seharga Rp176.000 saja dari Rp220.000.

Paket Kreasi Keluarga 1