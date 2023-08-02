Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Asa-usul Kue Putu yang Masuk Daftar Jajanan Manis Kaki Lima Terenak di Dunia

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |12:00 WIB
Asa-usul Kue Putu yang Masuk Daftar Jajanan Manis Kaki Lima Terenak di Dunia
Asal-usul Kue Putu (Foto: Instagram/@jajan.bareng.abah)
A
A
A

KUE putu salah satu kuliner tradisional Indonesia yang masuk daftar 50 Jajanan Manis Kaki Lima Terenak di Dunia versi Tastle Atlas, Juli 2023. Kue putu berada di peringkat ke-20 dengan poin 4.3.

Kue putu memang pantas dinobatkan sebagai Jajanan Manis Kaki Lima Terenak di Dunia. Ini lantaran rasanya yang memang lezat dan gurih karena ada taburan kelapa di atasnya.

Jajanan Manis Kaki Lima Terenak di Dunia

Lantas seperti apa sih asal-usul kue putu? Dilansir dari berbagai sumber, Rabu (2/8/2023) penggiat sejarah Jelajah Jejak Malang (JJM), Mochammad Antik mengatakan kue putu merupakan jajanan khas Jawa yang sederhana tapi memiliki rasa yang bikin penikmatnya bernostalgia.

Kue putu sudah ada sejak 1.200 tahun yang lalu di masa Dinasti Kang. Zaman dahulu, kue ini disebut XianRoe Xiao Long karena terbuat dari tepung beras yang diisi kacang hijau lembut yang dimasak dalam cetakan bambu.

Asal Usul Kue Putu

(Foto: Instagram/@verajj)

Menurut naskah sastra lama Serat Centhini yang ditulis pada tahun 1814 di masa kerajaan Mataram, nama tersebut berubah menjadi puthu. Naskah tersebut menyebut Ki Bayi Panurta yang meminta santrinya menyediakan hidangan pagi menyajikan makanan pendamping berupa serabi dan puthu.

Begitu pula di naskah lainnya, puthu identik dengan kudapan yang disajikan pagi hari. Isian puthu sendiri ikut berubah dari kacang hijau jadi gula jawa yang masih otentik sampai sekarang. dah ada sejak 1200 tahun yang lalu, di masa Dinasti Ming.

Sementara itu, dilansir dari laman Wikipedia, kue putu terbuat dari bahan-bahan sederhana, seperti tepung beras yang diberi pewarna makanan kemudian diisi dengan gula merah atau gula jawa.

Halaman:
1 2
      
