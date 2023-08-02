Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Ini 6 Makanan Khas Bali yang Disantap saat Hari Raya Galungan

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |10:07 WIB
Ini 6 Makanan Khas Bali yang Disantap saat Hari Raya Galungan
Makanan khas Bali yang Disantap saat Hari Raya Galungan (Foto: Instagram/@anantarauluwatu-@balitimbungan)
A
A
A

RABU 2 Agustus 2023 umat Hindu merayakan Hari Galungan, hari kemenangan Dharma (kebenaran) melawan Adharma (kejahatan). Perayaan ini dilakukan setiap enam bulan Bali (210 hari) yaitu ketika hari Budha Kliwon Dungulan atau Rabu Kliwon wuku Dungulan.

Sementara itu, untuk perayaan Hari Raya Kuningan jatuh 10 hari setelahnya yakni Sabtu, 12 Agustus mendatang. Saat Galungan, masyarakat Bali percaya bahwa roh leluhur datang mengunjungi Bumi. Mereka akan melakukan serangkaian prosesi adat.

Sama seperti hari raya lainnya, beberapa menu makanan pun biasa disiapkan saat menyambut Hari Raya Galungan. Berikut 6 menu makanan yang kerap disantap saat Hari Raya Galungan, dirangkum dari berbagai sumber:

1. Timbungan

Timbungan

(Foto: Instagram/@balitimbungan)

Timbungan yang biasa disajikan saat Hari Raya Galungan biasanya terbuat dari daging babi, namun dapat pula menggunakan daging hewan lainnya seperti ayam dan bebek. Sebenarnya timbungan bukanlah sebutan untuk jenis makanannya melainkan cara pembuatannya yang berarti dimasak dalam bambu. Makanan ini hanya dipanaskan di samping api, sehingga akan matang menggunakan asap dan panasnya api.

2. Urutan

Bentuk dari urutan menyerupai sosis. Cara pengolahannya adalah babi bagian daging dan lemak dicincang dan dicampur dengan bumbu gede khas Bali yang pedas. Lalu dimasukkan ke dalam usus babi, kemudian diasapi hingga kering.

3. Lawar

Lawar berisi beberapa sayuran, seperti: kacang panjang, nangka muda, kelapa, dan pisang batu ditambah potongan jeroan atau daging babi, dengan bumbu base genep khas Bali. Pengolahan lawar umumnya dilakukan satu hari menjelang hari raya, pada waktu Penampahan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/12/26/406/1996217/makna-potong-babi-bagi-umat-hindu-saat-rayakan-galungan-W8Y9bQlfWZ.jpg
Makna Potong Babi bagi Umat Hindu saat Rayakan Galungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/09/08/406/1484851/usai-galungan-umat-hindu-bali-berbenah-sambut-kuningan-9RnhtXikNN.jpg
Usai Galungan, Umat Hindu Bali Berbenah Sambut Kuningan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/09/08/406/1484592/rayakan-manis-galungan-wisatawan-domestik-padati-tanah-lot-J2PuLoHnTh.jpg
Rayakan Umanis Galungan, Wisatawan Domestik Padati Tanah Lot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/09/07/406/1483960/liburan-di-bali-saat-galungan-wajib-kunjungi-wisata-ini-7GQoGP8H8N.jpg
Liburan di Bali saat Galungan? Wajib Kunjungi Wisata Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/09/07/406/1483690/kadis-bali-hari-galungan-itu-lebaran-umat-hindu-QSltjE1P2E.jpg
Kadis Bali: Hari Galungan Itu Lebaran Umat Hindu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/09/07/406/1483685/seperti-ini-tradisi-hari-raya-galungan-di-pulau-dewata-bali-tRrGP8iimc.jpg
Seperti Ini Tradisi Hari Raya Galungan di Pulau Dewata, Bali
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement