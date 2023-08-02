Ini 6 Makanan Khas Bali yang Disantap saat Hari Raya Galungan

RABU 2 Agustus 2023 umat Hindu merayakan Hari Galungan, hari kemenangan Dharma (kebenaran) melawan Adharma (kejahatan). Perayaan ini dilakukan setiap enam bulan Bali (210 hari) yaitu ketika hari Budha Kliwon Dungulan atau Rabu Kliwon wuku Dungulan.

Sementara itu, untuk perayaan Hari Raya Kuningan jatuh 10 hari setelahnya yakni Sabtu, 12 Agustus mendatang. Saat Galungan, masyarakat Bali percaya bahwa roh leluhur datang mengunjungi Bumi. Mereka akan melakukan serangkaian prosesi adat.

Sama seperti hari raya lainnya, beberapa menu makanan pun biasa disiapkan saat menyambut Hari Raya Galungan. Berikut 6 menu makanan yang kerap disantap saat Hari Raya Galungan, dirangkum dari berbagai sumber:

1. Timbungan

Timbungan yang biasa disajikan saat Hari Raya Galungan biasanya terbuat dari daging babi, namun dapat pula menggunakan daging hewan lainnya seperti ayam dan bebek. Sebenarnya timbungan bukanlah sebutan untuk jenis makanannya melainkan cara pembuatannya yang berarti dimasak dalam bambu. Makanan ini hanya dipanaskan di samping api, sehingga akan matang menggunakan asap dan panasnya api.

2. Urutan

Bentuk dari urutan menyerupai sosis. Cara pengolahannya adalah babi bagian daging dan lemak dicincang dan dicampur dengan bumbu gede khas Bali yang pedas. Lalu dimasukkan ke dalam usus babi, kemudian diasapi hingga kering.

3. Lawar

Lawar berisi beberapa sayuran, seperti: kacang panjang, nangka muda, kelapa, dan pisang batu ditambah potongan jeroan atau daging babi, dengan bumbu base genep khas Bali. Pengolahan lawar umumnya dilakukan satu hari menjelang hari raya, pada waktu Penampahan.