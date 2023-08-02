Unik! Cara Baru Makan Bubur Ayam Dibuat seperti Tumpeng Bikin Netizen Sampai Speechless

PERDEBATAN antara lebih nikmat bubur ayam diaduk atau tidak diaduk sempat muncul beberapa waktu lalu. Kedua belah kubu sama-sama merasa pilihan mereka lah yang terbaik dalam menyantap bubur ayam.

Ada yang menilai, cita rasa bubur ayam akan semakin paripurna jika semuanya diaduk menjadi satu kesatuan. Tapi ada juga yang merasa hal tersebut justru merusak keaslian rasa bubur.

Tapi uniknya, muncul cara baru makan bubur ayam yang tidak memihak kubu diaduk atau tidak diaduk. Sebuah foto di twitter memperlihatkan bubur polosan yang semua lauk pauknya dipisah.

Ya, bubur bersama kuah kaldu kuning ditaruh di tengah piring. Sementara itu, suwiran ayam, ati ampela, potongan usus, dan kacang dijajarkan rapi di bagian pinggir.