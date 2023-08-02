Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

5 Potret Marion Jola Pakai Kemben Hitam Pamer Rambut Merah, Auranya Kian Membara!

Tim Okezone , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |22:00 WIB
5 Potret Marion Jola Pakai Kemben Hitam Pamer Rambut Merah, Auranya Kian Membara!
Marion Jola dengan warna rambut merah (Foto : Instagram/@lalamarionmj)
A
A
A

MARION Jola dikenal sebagai salah satu penyanyi muda yang makin eksis di belantika musik Tanah Air. Suara merdunya yang khas sukses menjadikannya sebagai idola.

Selain suara merdu, Marion Jola juga kerap mencuri perhatian lewat gaya penampilannya. Seperti baru-baru ini, perempuan yang akrab disapa Lala tersebut mengubah warna rambutnya menjadi merah.

Dia membagikan potret-potret penampilan terbarunya dengan warna rambut merah ke Instagram pribadinya. Berikut potretnya yang Okezone rangkum dari Instagram @lalamarionmj, Rabu (2/8/2023).

Cantik dan seksi

Marion Jola

Marion Jola terlihat semakin cantik dengan warna rambut merah. Dalam potretnya ini, Lala mengenakan tube top ketat berwarna hitam. Tak hanya modis, gaya Lala berbalut kemben hitam ini membuatnya semakin seksi dengan bahu hingga bagian dada terekspos.

Pose selfie wajah menantang

Marion Jola

Selanjutnya ada potret Marion Jola berfoto selfie berdiri. Lala seperti menampilkan wajah yang menantang, tetapi tetap terlihat cantik. Selain itu, kulit eksotis membuatnya terlihat semakin seksi. Warna rambut merah dengan kulit eksotis Lala seperti menjadi perpaduan yang sempurna untuk penampilannya.

Senyum manis

Marion Jola

Kali ini, Lala kembali berpose selfie sembari duduk. Dia memamerkan senyum manisnya yang bikin meleleh. Selain itu, body aduhai yang terekspos dengan angle foto dari atas membuatnya terlihat seksi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/04/612/3030065/marion_jola-PnDK_large.jpg
Marion Jola Pamer Bikini di Pinggir Pantai, Tampilkan Wajah Menggoda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/612/3021591/potret-marion-jola-ulang-tahun-ke-24-harus-rebahan-di-rumah-sakit-D23gWrGwQq.jpg
Potret Marion Jola Ulang Tahun Ke-24, Harus Rebahan di Rumah Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/12/612/3020852/marion-jola-tampil-seksi-dan-eksotis-dengan-dress-merah-netizen-kalau-kayak-gini-rela-maghrib-terus-2JZfRgDlSy.jpg
Marion Jola Tampil Seksi dan Eksotis dengan Dress Merah, Netizen: Kalau Kayak Gini Rela Maghrib Terus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/20/612/3010616/tampil-stunning-pakai-dress-hitam-marion-jola-disebut-mirip-j-lo-RPFY3bUnFw.jpg
Tampil Stunning Pakai Dress Hitam, Marion Jola Disebut Mirip J.Lo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/03/612/3004148/potret-seksi-marion-jola-di-pantai-pamer-perut-rata-bikin-salfok-qG7nGmIC64.jpg
Potret Seksi Marion Jola di Pantai, Pamer Perut Rata Bikin Salfok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/194/2997417/5-potret-marion-jola-pamer-tubuh-langsing-dan-kulit-eksotis-Xf45JpOyE5.jpg
5 Potret Marion Jola Pamer Tubuh Langsing dan Kulit Eksotis
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement