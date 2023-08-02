5 Potret Marion Jola Pakai Kemben Hitam Pamer Rambut Merah, Auranya Kian Membara!

MARION Jola dikenal sebagai salah satu penyanyi muda yang makin eksis di belantika musik Tanah Air. Suara merdunya yang khas sukses menjadikannya sebagai idola.

Selain suara merdu, Marion Jola juga kerap mencuri perhatian lewat gaya penampilannya. Seperti baru-baru ini, perempuan yang akrab disapa Lala tersebut mengubah warna rambutnya menjadi merah.

Dia membagikan potret-potret penampilan terbarunya dengan warna rambut merah ke Instagram pribadinya. Berikut potretnya yang Okezone rangkum dari Instagram @lalamarionmj, Rabu (2/8/2023).

Cantik dan seksi





Marion Jola terlihat semakin cantik dengan warna rambut merah. Dalam potretnya ini, Lala mengenakan tube top ketat berwarna hitam. Tak hanya modis, gaya Lala berbalut kemben hitam ini membuatnya semakin seksi dengan bahu hingga bagian dada terekspos.

Pose selfie wajah menantang





Selanjutnya ada potret Marion Jola berfoto selfie berdiri. Lala seperti menampilkan wajah yang menantang, tetapi tetap terlihat cantik. Selain itu, kulit eksotis membuatnya terlihat semakin seksi. Warna rambut merah dengan kulit eksotis Lala seperti menjadi perpaduan yang sempurna untuk penampilannya.

Senyum manis





Kali ini, Lala kembali berpose selfie sembari duduk. Dia memamerkan senyum manisnya yang bikin meleleh. Selain itu, body aduhai yang terekspos dengan angle foto dari atas membuatnya terlihat seksi.