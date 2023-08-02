5 Gaya Kompak Lesti Kejora dan Rizky Billar Pakai Outfit Kembar

LESTI Kejora dan Rizky Billar, pasca dihantam badai rumah tangga terkait kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kini perlahan tapi pasti mulai kembali memperlihatkan kemesraannya di muka publik.

Contohnya baru-baru ini, pasangan artis yang kerap disebut Leslar tersebut didapuk menjadi model runway dari salah satu lini fesyen lokal pada gelaran pekan mode JF3 beberapa waktu lalu.

Tak hanya di runway, Lesti dan Rizky Billar bisa dibilang memang cukup sering tampil mesra dan kompak dengan mengenakan outfit yang sama dan selaras. Seperti apa potret Leslar mesra dan kompak pakai outfit kembaran? Berikut paparan singkatnya, sebagaimana dihimpun dari akun Instagram, @lestykejora, Rabu (2/8/2023).

1. Coklat milo: Menggelar pesta ulang tahun sang suami, di sini Lesti dan Billar tampil mesra dan kompak berbalut outfit warna coklat milo. Rizky Billar gagah dengan setelan jas formal dipadu kemeja hitam, sedangkan Lesti tampil simpel dan elegan, mengenakan long blazer coklat yang dipasangkan bersama long dress hitam dan hijab hitam polos.

(Foto: Askar Photography)

2. Gaya monokrom: Nah kalau di sini, Leslar tampak sepasang anak kembar. Benar-benar memakai setelan busana yang sama untuk acara perilisan lagu terbaru Billar. Keduanya kompak bergaya monokrom, memadukan jas blazer hitam polos bersama T-shirt putih yang bertuliskan “Leslar Records” dan celana panjang yang juga berwarna hitam.

(Foto: Askar Photography)