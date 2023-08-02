Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Hot Barbie! Dinar Candy Pose Centil dengan Tali Dress Melorot Bikin Netizen Salfok

Tim Okezone , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |00:05 WIB
Hot Barbie! Dinar Candy Pose Centil dengan Tali Dress Melorot Bikin Netizen Salfok
Dinar Candy (Foto: Instagram/@dinar_candy)
DJ Dinar Candy tengah menjadi perbincangan netizen di Instagram. Ini lantaran Dinar terlibat saling sindir dengan pedangdut seksi Pamela Safitri.

Terlepas dari persoalan tersebut, Dinar Candy kerap mencuri perhatian lewat unggahan foto-fotonya di Instagram. Karena tak hanya cantik, Dinar Candy kerap berani tampil seksi.

Dinar Candy

Seperti penampilan Dinar pada unggahan foto terbarunya di Instagram. Dalam foto tersebut, Dinar Candy mengenakan dress mini berwarna pink yang mencolok. 

Dress tersebut tampak ketat mengekspos lekuk tubuh Dinar yang aduhai. Pose Dinar juga tak kalah mencuri perhatian menampilkan kesan centil dan menggoda dengan rambut terkibas. 

Halaman:
1 2 3
      
