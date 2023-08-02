Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Ditangkap karena Punya Ganja, Ini 5 Potret Terkini Karenina Anderson si Mantan Model

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |19:01 WIB
Ditangkap karena Punya Ganja, Ini 5 Potret Terkini Karenina Anderson si Mantan Model
Karenina Anderson. (Foto: Instagram)
A
A
A

NAMA Karenina Anderson memperpanjang daftar selebriti yang tertangkap karena kasus Narkoba. Mantan model ini pun ditangkap karena kepemilikan narkotika jenis ganja oleh Polres Metro Jakarta Selatan.

Meskipun terjerat masalah, tapi tidak bisa dipungkiri perempuan bernama lengkap Karenina Maria Anderson itu memiliki pesona tersendiri dalam kecantikannya meskipun sudah berusia 40 tahun. Dia sering membagikan kegiatan melalui Instagram pribadinya.

Dikutip dari Instagram @kareninaanderson, inilah 5 potret Karenina Anderson, artis yang baru saja ditangkap karena kasus penyalahgunaan narkoba.

Liburan di Labuan Bajo

Karenina Anderson

Karenina sering membagikan momen liburannya, salah satunya adalah ketika dirinya sedang bersantai di Labuan Bajo, NTT. Dengan background laut indah di Labuan Bajo, Karerina tampak bersantai dengan tanktop hitamnya.

Foto di Ayunan

Karenina Anderson

Karenina sendiri rupanya sering membagikan kegiatannya di Instagram, terlihat dari unggahannya dirinya sedang duduk manis di sebuah kursi ayunan dengan menggunakan dress merah yang cantik.

Foto Bersama Anak

Karenina Anderson

Selain doyan liburan, Karenina juga dekat dengan keluarga. Dalam Instagram pribadinya dia sering membagikan foto ataupun video bersama anak-anaknya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
