HOME WOMEN FASHION

Potret Ganteng 7 Personel RIIZE, Boy Group Baru Jagoan SM Entertainment

Pradita Ananda , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |19:30 WIB
Potret Ganteng 7 Personel RIIZE, <i>Boy</i> <i>Group</i> Baru Jagoan SM Entertainment
RIIZE, (Foto: Instagram @riize_official)
A
A
A

RIIZE jadi nama resmi boy group terbaru besutan SM Entertainment, yang terdiri dari tujuh personel yang diklaim sang agensi merupakan para trainee elit dengan segudang bakat.

Tentu saja, bukan hanya segudang bakat, ketujuh personel RIIZE yang resmi diperkenalkan pada 1 Agustus 2023 ini juga punya visual memukau khas agensi SM Entertainment.

Jadi penasaran kan bagaimana potret ganteng ketujuh personel RIIZE yang langsung menjadi trending dan menarik banyak penggemar tersebut, meski belum resmi debut? Dirangkum dari akun Instagram @riize_official, Rabu (8/2/2023) simak ulasan singkatnya di bawah ini.

1. Mulusnya Sungchan: Pertama ada Jung Sungchan, yang sebelumnya bergabung dengan NCT di tahun 2020. Dikenal punya visual menakjubkan sejak debut, di potret ini terlihat jelas ketampanan Sungchan. Wajah tampan dengan kulit mulus bak porselein, ditunjang dengan tubuh tinggi semampai.

2. All black Wonbin: Agak berbeda dengan imej ‘flower boy’ khas SM, Won Bin di sini menampilkan aura tampan yang lebih maskulin dan swag. Mengenakan outfit kasual all black yakni kaus oversize lengan panjang dipadu topi baseball warna hijau army, mirror selfie tanpa senyum pun Won Bin gantengnya maksimal bukan?

