HOME WOMEN FASHION

Visual Amanda Manopo Berbalut Gaun Tube Top Ketat, Bak Medusa!

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |16:35 WIB
Visual Amanda Manopo Berbalut Gaun Tube Top Ketat, Bak Medusa!
Visual Amanda Manopo, (Foto: Instagram @amandamanopo)
A
A
A

Amanda Manopo baru-baru ini nampak terlihat melakukan pemotretan bersama Hariono Halim. Lewat akun Instagram pribadinya, bintang Ikatan Cinta tersebut memamerkan visual memukau dirinya.

Bergaya bak model professional, terlihat dalam foto, Amanda tampil seksi dalam balutan mengenakan gaun ketat model cutting tube top full motif karya desainer papan atas, Sebastian Gunawan.

Meski fotonya berkonsep hitam-putih, pakai gaun seksi melekat ketat tersebut tetap terlihat jelas lekuk- lekuk tubuh Amanda. Ditambah dengan ekspresi wajah fierce Amanda ke lensa kamera.

(Foto: Hariono Halim, Instagram @amandamanopo)

“A sight to empower,” tulis Amanda sebagai keterangan foto, dikutip dari akun dalam Instagram @amandamanopo, Rabu (2/8/2023).

