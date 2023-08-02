Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Rayakan Hari Raya Galungan, Dewa Budjana Ajak Keluarga Tampil dengan Busana Bali

Selvianus , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |15:58 WIB
Rayakan Hari Raya Galungan, Dewa Budjana Ajak Keluarga Tampil dengan Busana Bali
Dewa Budjana dan Keluarga Rayakan Hari Balungan. (Foto: Instagram)
A
A
A

HARI Raya Galungan memiliki makna sebagai hari kemenangan Dharma (kebenaran) melawan Adharma (kejahatan). Galungan biasanya dirayakan setiap enam bulan sekali dalam kalender Bali.

Hari Raya Galungan juga menjadi perayaan terciptanya alam semesta jagad raya dan isinya bagi umat Hindu. Bertepatan dengan hari raya galungan dan kuningan, terdapat banyak selebriiti yang turut merayakannya salah satunya datang dari gitaris sekaligus komposer, I Dewa Gede Budjana alias Dewa Budjana.

"Selamat hari raya GALUNGAN & KUNINGAN Rahayu sareng sami,"tulis Dewa Budjana melalui akun instagram pribadinya.

Uniknya dalam postingan dibagikan, Dewa Budjana tampil perkasa pakian adat Bali dengan ketiga putranya, serta istrinya berjalan menuju sebuah lokasi pemujaan. Mengenakan busana tirta harum dan kebaya sakdek, keempatnya berjalan beriringan sembari melempar senyuman satu sama lain.

Adanya moment ini, sebagian netizen turut memberikan komentar sekaligus mengucapkan selamat hari raya Galungan dan Kuningan kepada Dewa Budjana, merayakannya bersama keluarga.

