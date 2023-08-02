4 Potret Wika Salim Liburan ke Pantai di Kamboja, Memesona Kenakan Backless Dress

WIKA Salim mencuri perhatian netizen lewat unggahan foto terbarunya di Instagram. Wika membagikan potret penampilannya saat berlibur ke pantai di Kamboja yang bikin mata para lelaki ogah kedip! Seperti apa potretnya?

Di sela-sela kesibukannya manggung, Wika Salim menyempatkan waktu untuk liburan. Pantai menjadi destinasi pilihan perempuan berusia 31 tahun itu untuk melepas penat.

Berikut potret Wika Salim saat berlibur ke pantai yang Okezone ramgkum dari Instagram pribadinya @wikasalim, Rabu (3/8/2023).

1. Cantik memesona





Pertama ada potret Wika Salim berpose menoleh sembari tersenyum ke kamera. Bola mata yang indah membuatnya pria manapun rasanya akan salah tingkah ditatap Wika.

Untuk outfit, Wika Salim kali ini mengenakan dress berwarna coklat muda. Dress tersebut memiliki model backless alias punggung terbuka, dan tali leher yang modis.

2. Pose duckface





Kali ini, Wika Salim memamerkan pose duckface alias bibir manyun. Tak hanya cantik, Wika tampak semakin menggemaskan dengan ekspresi seperti ini.