Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

4 Potret Wika Salim Liburan ke Pantai di Kamboja, Memesona Kenakan Backless Dress

Tim Okezone , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |09:00 WIB
4 Potret Wika Salim Liburan ke Pantai di Kamboja, Memesona Kenakan Backless Dress
Wika Salim (Foto : Instagram/@wikasalim)
A
A
A

WIKA Salim mencuri perhatian netizen lewat unggahan foto terbarunya di Instagram. Wika membagikan potret penampilannya saat berlibur ke pantai di Kamboja yang bikin mata para lelaki ogah kedip! Seperti apa potretnya?

Di sela-sela kesibukannya manggung, Wika Salim menyempatkan waktu untuk liburan. Pantai menjadi destinasi pilihan perempuan berusia 31 tahun itu untuk melepas penat.

Berikut potret Wika Salim saat berlibur ke pantai yang Okezone ramgkum dari Instagram pribadinya @wikasalim, Rabu (3/8/2023).

1. Cantik memesona

Wika Salim

Pertama ada potret Wika Salim berpose menoleh sembari tersenyum ke kamera. Bola mata yang indah membuatnya pria manapun rasanya akan salah tingkah ditatap Wika.

Untuk outfit, Wika Salim kali ini mengenakan dress berwarna coklat muda. Dress tersebut memiliki model backless alias punggung terbuka, dan tali leher yang modis.

2. Pose duckface

Wika Salim

Kali ini, Wika Salim memamerkan pose duckface alias bibir manyun. Tak hanya cantik, Wika tampak semakin menggemaskan dengan ekspresi seperti ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/13/612/3130462/5_potret_wika_salim_pasca_oplas_di_korea_disebut_jadi_mirip_idol_kpop-0JFk_large.jpg
5 Potret Wika Salim Pasca Oplas di Korea, Disebut Jadi Mirip Idol KPop
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/30/612/3069472/wika_salim-lQiH_large.jpg
Potret Cantik Wika Salim di Mobil, Menggemaskan dengan Bandeau Pink
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/22/612/3052962/wika_salim-fRla_large.jpg
Wika Salim Pakai Baju Ketat Berfoto Bareng Ahmad Dhani dan Mulan, Netizen Ingatkan Bahaya Foto Bertiga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/08/612/3045804/wika_salim-9MYy_large.jpg
Gaya Wika Salim dengan Outfit Shimmer, Pesonanya Cantik Natural
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/27/612/3026797/wika_salim-UeDw_large.jpg
Potret Wika Salim Liburan di Pantai dengan Tanktop Ketat, Seksi Menyala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/612/3007252/potret-cantik-wika-salim-hadiri-nikahan-rizky-mahalini-gandeng-mesra-max-adam-fvAe8OhoQd.jpg
Potret Cantik Wika Salim Hadiri Nikahan Rizky-Mahalini, Gandeng Mesra Max Adam
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement