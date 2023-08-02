3 Potret Terbaru BCL Pakai OOTD Rp117 Juta, Luxury Girl!

PENYANYI Bunga Citra Lestari kerap menjadi model photoshoot untuk memamerkan koleksi terbaru rumah mode internasional. Terbaru, dia pamer foto mengenakan outfit Louis Vuitton, lengkap dengan mini bag-nya.

Sudah selayaknya model, gestur hingga ekspresi BCL sangat fierce. Dia cukup berhasil membuat item fashion yang dikenakan terlihat stunning.

Kalau bisa dijelaskan, di foto-foto terbaru itu BCL memperlihatkan koleksi Camera Box LV yang harganya Rp54,5 juta. Lalu, ada juga Monogram Jacquard Zip-Up Jacket LV seharga Rp82,5 juta dan Monogram Jacquard Zip-Up Mini Skirt LV seharga Rp40 juta.

Total OOTD BCL di foto terbarunya itu mencapai Rp177 juta. Wah, dengan duit segitu bisa buat beli mobil gak sih?

Supaya Anda makin terkesima dengan BCL, berikut foto-fotonya:

1. BCL dan tas Rp50 jutaan





Di sini BCL terlihat percaya diri sekali memamerkan tas Rp54,5 juta. Ekspresinya fierce selayaknya model photoshoot. Hayo jujur, perhatian Anda ke wajah BCL atau tas di sampingnya?

Dilihat dari foto ini juga, wajah BCL tampak sangat muda, ya. Tidak ada garis keriput di wajahnya, benar-benar mulus dan young-skin look sekali. Matanya dibuat bold dengan bulu mata tebal nan lentik bikin pesonanya semakin terpancar maksimal. Pretty.

2. How styling like a star





Mungkin gambar ini ingin memberitahu kepada publik seperti apa styling yang kece mengenakan outfit mewah Louis Vuitton dengan desain serupa.

Jadi, jaket dibiarkan terbuka dengan inner-nya adalah bra top hitam polos. Styling open jacket seperti ini memungkinkan rok tampak lebih terekspos karena kesan layering.

Tas camera box LV yang statement menambah cantik OOTD BCL di sini. Siapa yang setuju?