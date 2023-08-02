Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Pemotretan Ayu Ting Ting Pakai Outfit Pink Bikin Pangling, Netizen: Cantiknya Barbie Depok

Helmi Ade Saputra , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |13:00 WIB
Pemotretan Ayu Ting Ting Pakai Outfit Pink Bikin Pangling, Netizen: Cantiknya Barbie Depok
Ayu Ting Ting Pakai Outfit Pink Cantik Disebut Barbie Depak (Foto : Instagram/@ayutingting92)
A
A
A

AYU Ting Ting tak hanya dikenal sebagai penyanyi dangdut dengan suara merdu. Gaya penampilan pedangdut asal Depok ini juga kerap mencuri perhatian.

Salah satunya gaya penampilan Ayu Ting Ting pada foto yang diunggahnya ke Instagram pribadi, Selasa 2 Agustus 2023. "IAM A BARBIE GIRL," tulis Ayu pada caption unggahan fotonya yang dikutip Okezone, Rabu (2/8/2023).

Ayu Ting Ting

Dalam pemotretan bersama fotografer Rio Motret tersebut, Ayu Ting Ting tampil cantik dengan outfit serba pink. Dia memakai setelan baju dengan aksen potongan abstrak penuh tali.

Untuk bawahan, Ayu memakai celana kargo yang juga terlihat dengan potongan abstrak. Gaya pedangdut berusia 31 tahun ini pun menjadi terlihat semakin stylish.

Halaman:
1 2 3
      
