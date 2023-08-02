Advertisement
HOME WOMEN FASHION

5 Gaya Modis Fuji saat Momong Gala Sky, Gemas Banget!

Melati Pratiwi , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |16:00 WIB
5 Gaya Modis Fuji saat Momong Gala Sky, Gemas Banget!
Gaya Modis Fuji saat Momong Gala Sky (Foto: Instagram/@
A
A
A

KEDEKATAN Fuji dan Gala Sky sudah sejak lama bikin gemas para penggemar. Dimanapun Fuji berada, Gala seperti tak pernah lepas dari gendongannya serta tampak begitu nyaman!

Potret Fuji dan Gala juga semakin menarik saat keduanya sama-sama mengenakan outfit fashionable nan kompak! Intip dulu gaya Fuji saat sedang mengasuh putra sematawa wayang Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah.

1. Malam Mingguan Bareng Gala

Fuji dan Gala Sky

Fuji mengajak Gala Sky malam mingguan bersama. Berjalan dalam balutan tube top putih, hot pants, oversized kemeja biru muda, dan sepatu sandal dengan platform cukup tinggi, Fuji menggandeng keponakan tercinta.

Sementara, Gala juga tampil casual dan modis, mengenakan kaos broken white berpadu celana jeans denim, serta sneakers warna senada.

2. Pakai Couple Outfit

Fuji dan Gala Sky

Couple outfit memang cocok banget jika dipakai pasangan tante dan keponakan satu ini. Kemistri Fuji - Gala reka semakin terasa saat keduanya memakai one set couple outfit berupa training suit bermotif plaid.

3. Gala Jadi Jagoan

Fuji dan Gala Sky

Gala berlagak seperti jagoan yang hendak melindungi Princess Fuji. Sementara Gala yang dibalut kaos putih, rompi nuansa abu-abu silver, dan miki hat, berdiri sambil meluruskan tangan kanan, Fuji duduk di sebelahnya seperti sedang tertawa cantik mengenakan strapless dress penuh kerutan.

Halaman:
1 2
      
