5 Potret Maria Vania saat Ikut Lomba Lari, Meski Terjatuh Tetap Memesona

MARIA Vania ikut memeriahkan lomba lari 100 meter antar selebriti yang baru-baru ini digelar. Presenter cantik tersebut mencuri perhatian usai terjatuh di perlintasan lari.

Video perlombaan lari tersebut diunggah ulang oleh akun TikTok @yasin02. Dalam video tersebut, terlihat Maria Vania terjatuh sesaat setelah memulai berlari.

Meski terjatuh, Vania tetap berusaha melanjutkan pertandingan yang akhirnya dimenangkan Cinta Laura. Dalam story Instagram-nya, Vania memperlihatkan luka akibat terjatuh di perlintasan lari dengan emoticon sedih.

Selain itu, Vania membagikan momen sesaat sebelum perlombaan. Sudah pasti penampilannya yang cantik memikat kaum Adam. Berikut potretnya yang dirangkum dari Instagram @maria_vaniaa.

1. Cantik dengan gaya sporty

Maria Vania tampil cantik dengan gayanya yang sporty. Vania menguncir rambut panjangnya dengan gaya ponytail, tentu agar memudahkan dia saat berlari.

Untuk outfit, Maria Vania memakai kaos ketat berwarna coklat muda. Dia memadukannya dengan celana pendek untuk olahraga berwarna hitam.

Selain itu, berpose berdiri menyamping memperlihatkan body goals Vania yang membuatnya tetap tampak seksi. Penampilan Vania pun dibanjiri pujian dari netizen yang terpesona.

"Woow cantik banget," kata ted***

"Cntikee❤️," ujar @risa***

"Emang boleh secantik ini," tutur @robb***

"Pantesan smlm mimpi ternyata kmu lari di pikiran aku," gombal @_ilham***

"Kamu malah selalu lari2 d pikiranku trs cintaku syg," timpal @chem

"Emot api🔥🔥," komen @ahmad***

"Walaupun kesandung Tapi tetep ngalanjutin lari,hebat ka vania rispek👍🏼💞😍," support @edo***

2. Senyum manis bikin meleleh!

Kali ini ada potret Maria Vania di pinggir lapangan sebelum perlombaan. Tampak panitia tengah memasang nomor lari di baju Vania. Perempuan asal Bandung ini tampak cantik memamerkan senyum manis yang bikin hati meleleh!

3. Pemanasan

Berikutnya ada potret Maria Vania melakukan pemanasan sebelum memulai lomba lari. Meski candid, Vania tetap cantik dengan wajahnya yang sedang fokus.