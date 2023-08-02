Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN WOMEN

Cocok Jadi Rumah Milenial dan Zilenial, Ini Tips Pilih Hunian Modern ala Rega Poetra

Imam Rachmawan , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |17:58 WIB
Cocok Jadi Rumah Milenial dan Zilenial, Ini Tips Pilih Hunian Modern ala Rega Poetra
Rega Poetra memberikan tips pilih hunian modern yang cocok untuk generasi milenial dan zilenial. (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)
A
A
A

JAKARTA - Di tengah perkembangan teknologi, memilih rumah milenial dan zilenial menjadi salah satu tantangan besar bagi keluarga muda masa kini. Begitu pun pemilihan desain interior dan eksterior yang tepat juga penting dilakukan untuk menciptakan hunian modern walau dengan ukuran ruangan yang terbatas.

Melihat hal itu, Rega Poetra, arsitek muda berbakat asal Bandung memberikan tips pilih hunian modern yang cocok untuk generasi milenial dan zilenial. Dalam tipsnya, ia menekankan pentingnya pertimbangan faktor lokasi strategis sebagai fondasi dalam mencari hunian yang cocok dengan gaya hidup keluarga muda.

Rega menuturkan, hunian yang berlokasi dekat dengan pusat perkotaan atau ke tempat kerja, akses transportasi yang baik, dan fasilitas umum yang lengkap menjadi nilai tambah yang sangat diminati oleh generasi masa kini.

“Adanya fasilitas umum di perumahan seperti fasilitas sekolah, pusat perbelanjaan, rumah sakit hingga tempat berkumpul bersama rekan atau keluarga juga harus menjadi pertimbangan dalam memilih sebuah hunian,” kata Rega kepada Okezone pada Kamis, (20/7/2023).

 

Desain minimalis dan fungsional pada rumah milenial dan zilenial. (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)

Selain lokasi, ia juga memberikan fokus pada desain minimalis dan fungsional sebagai elemen utama dalam memilih sebuah hunian modern. Menurutnya, desain sederhana yang tidak berlebihan dan efisien dalam penggunaan ruangan akan memberikan kesan yang menarik serta kenyamanan bagi para penghuni.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/11/3183693//pajak_dan_retribusi_daerah_bapenda-bita_large.jpg
Kenali Beda Pajak dan Retribusi Daerah, Fondasi Bangun Jakarta Lebih Baik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/12/3183628//iforte_national_dance_competition-T7E1_large.jpg
iForte National Dance Competition Kembali Digelar, Nyalakan Semangat Generasi Muda Berkarya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/11/3183797//pnm_mes_ekonomi_halal-zbM9_large.jpeg
PNM Bersama MES Dorong Usaha Ultra Mikro Naik Kelas Lewat Produk Halal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/11/3183572//belanja_hemat_dan_praktis-hd70_large.jpg
Nyobain Jadi Member ShopeeVIP, Ikut Paket 6 Bulan untuk Belanja Lebih Hemat dan Praktis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/340/3183568//pelindo_tegaskan_kesiapan_nataru_2025_2026-cpoJ_large.jpeg
Danantara Tinjau Fasilitas Terminal Penumpang, Pelindo Tegaskan Kesiapan Nataru 2025/2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/15/3183548//pt_astra_honda_motor-U61Z_large.jpg
Fitur Cerdas Honda ADV160 Taklukkan Xploride Mystery Camp Banyuwangi
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement