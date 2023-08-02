Cocok Jadi Rumah Milenial dan Zilenial, Ini Tips Pilih Hunian Modern ala Rega Poetra

JAKARTA - Di tengah perkembangan teknologi, memilih rumah milenial dan zilenial menjadi salah satu tantangan besar bagi keluarga muda masa kini. Begitu pun pemilihan desain interior dan eksterior yang tepat juga penting dilakukan untuk menciptakan hunian modern walau dengan ukuran ruangan yang terbatas.

Melihat hal itu, Rega Poetra, arsitek muda berbakat asal Bandung memberikan tips pilih hunian modern yang cocok untuk generasi milenial dan zilenial. Dalam tipsnya, ia menekankan pentingnya pertimbangan faktor lokasi strategis sebagai fondasi dalam mencari hunian yang cocok dengan gaya hidup keluarga muda.

Rega menuturkan, hunian yang berlokasi dekat dengan pusat perkotaan atau ke tempat kerja, akses transportasi yang baik, dan fasilitas umum yang lengkap menjadi nilai tambah yang sangat diminati oleh generasi masa kini.

“Adanya fasilitas umum di perumahan seperti fasilitas sekolah, pusat perbelanjaan, rumah sakit hingga tempat berkumpul bersama rekan atau keluarga juga harus menjadi pertimbangan dalam memilih sebuah hunian,” kata Rega kepada Okezone pada Kamis, (20/7/2023).

Desain minimalis dan fungsional pada rumah milenial dan zilenial. (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)

Selain lokasi, ia juga memberikan fokus pada desain minimalis dan fungsional sebagai elemen utama dalam memilih sebuah hunian modern. Menurutnya, desain sederhana yang tidak berlebihan dan efisien dalam penggunaan ruangan akan memberikan kesan yang menarik serta kenyamanan bagi para penghuni.