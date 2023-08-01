Advertisement
HOME WOMEN LIFE

15 Ucapan Selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan 2023, Penting untuk Rekan Kerja dan Tetangga

Hafid Fuad , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |20:19 WIB
15 Ucapan Selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan 2023, Penting untuk Rekan Kerja dan Tetangga
Ilustrasi (Foto: Okezone)
A
A
A

ADA lima belas ucapan Selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan 2023 kini penting untuk diketahui agar bisa diucapkan untuk rekan kerja ataupun untuk grup komplek.

Tidak lama lagi, Umat Hindu baik yang di Bali ataupun di Indonesia akan melaksanakan rangkaian Hari Raya Galungan pada Rabu (2/8/2023).

Sementara itu, untuk perayaan Hari Raya Kuningan jatuh 10 hari setelahnya yakni Sabtu, 12 Agustus mendatang. Kedua hari besar ini merupakan milik Umat Hindu.

Sehingga wajar, apabila ucapan ini bisa kamu bagikan ke berbagai platform Sosmed seperti Facebook, WhatsApp, dan instagram untuk menciptakan aura positif.

Tidak hanya itu, ucapan tersebut juga bisa diberikan ke orang-orang tersayang dan terdekat yang juga merayakan Galungan dan Kuningan.

Berikut kumpulan ucapan selamat hari raya Galungan dan Kuningan dilansir dari berbagai sumber.

1. Selamat merayakan Hari Suci Galungan, semoga dharma selalu menang atas adharma. 

2. Selamat Hari Suci Galungan, semoga Tuhan dan para leluhur selalu memberikan anugerah kepada kita semua.

3. Selamat Hari Suci Galungan, semoga makna kemenangan dharma atas adharma dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Halaman:
1 2 3
      
