HOME WOMEN LIFE

5 Tanda Si Dia Tak Pantas Dijadikan Pasangan, Red Flag Banget!

Logan Chameron , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |23:30 WIB
5 Tanda Si Dia Tak Pantas Dijadikan Pasangan, <i>Red</i> <i>Flag</i> Banget!
Tanda-tanda si dia tak pantas dijadikan pasangan, (Foto: Tlrachardz/ Freepik)
A
A
A

DALAM menentukan pasangan, tak jarang kita dihadapi berbagai kesulitan dan kebingungan. Menerka-nerka, apakah orang yang sedang menjadi target atau malah sudah resmi jadi pasangan, memang pantas atau tidak dijadikan sebagai teman hidup.

Daripada salah pasangan dalam menjalin hubungan asmara, maka dari itu penting untuk tahu dan paham apa saja tanda-tanda sebetulnya si dia tak pantas dijadikan pasangan ? Dilansir dari Time of India, Selasa (1/8/2023) berikut ulasan singkat enam tanda si dia tak pantas Anda jadikan pasangan.

1.Tak berusaha: Jika Anda dalah orang yang menentukan arah hubungan sendirian dan pasanganmu tidak menunjukkan usaha yang sama, dia bukanlah orang yang tepat untuk Anda. Jika selama ini terus-menerus merasa diabaikan, dia bukan pasangan tepat untuk Anda.

2. Tidak percaya: Kepercayaan jadi fondasi paling dasar di suatu hubungan asmara yang sehat. Apabila dia tidak mempercayai Anda dan selalu meragukanmu, ini artinya si dia tidak mempercayai keputusan dan perasaan hingga Anda akhrinya merasa dikesampingkan,

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
