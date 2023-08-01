Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Rahasia Rachel Vennya Punya Body Goals Idaman, Sudah Punya 2 Anak Masih bak ABG!

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |19:00 WIB
Rahasia Rachel Vennya Punya Body Goals Idaman, Sudah Punya 2 Anak Masih bak ABG!
Rahasia Rachel Vennya Punya Body Goals Idaman (Foto: Instagram/@rachelvennya)
A
A
A

RAHASIA Rachel Vennya punya tubuh langsing tentu membuat banyak orang penasaran. Sebab meski sudah pernah melahirkan dua kali, namun Rachel memiliki tubuh bak ABG.

Tak bisa dipungkiri, mantan istri Niko Al Hakim itu pernah memiliki berat badan berlebih. Hal itu tentu saja membuatnya tidak percaya diri. Kemudian dia mulai mengubah pola hidup sehat.

Rahasia Rachel Vennya

(Rahasia Rachel Vennya, Foto: Instagram/@rachelvennya)

Setelah menjalani program diet, Janda dua anak ini berhasil menurunkan berat badan badan hingga 9 kilogram. Kini dia makin percaya diri tampil terbuka memamerkan tubuh idealnya.

Nah berikut rahasia Rachel Vennya punya tubuh langsing bak ABG, seperti dilansir dari berbagai sumber, Selasa (1/8/2023).

1. Olahraga

Rahasia Rachel Vennya

(Rahasia Rachel Vennya, Foto: Instagram/@rachelvennya)

Melalui media sosial pribadinya, wanita kelahiran 1995 itu rutin menjalani olahraga. Ada beberapa olahraga yang dia lakukan mulai dari gym, lari, hingga free dive. Tak harang Rachel mengajak kedua buah hatinya untuk olahraga bersama.

2. Konsumsi makanan sehat

Selain itu, Rachel Vennya juga mengonsumsi makanan sehat mulai dari sayur dan buah. Dia melakukan defisit kalori dan mengurangi makanan karbo kompleks.

Misalnya mengganti nasi putih jadi nasi shirataki. Dia juga mengurangi porsi makan dan menghindari kuning telur.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/194/3168812/rachel-XH2s_large.jpg
Outfit Pantai Rachel Vennya Dikritik, Netizen: Padahal Pernah Berhijab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/30/612/3091133/5_potret_rachel_vennya_liburan_ke_magelang_makan_malam_mewah_hingga_jelajah_pedesaan-vh0f_large.jpg
5 Potret Rachel Vennya Liburan ke Magelang, Makan Malam Mewah hingga Jelajah Pedesaan
Potret Rachel Vennya Hadiri Gala Premier Film Terbarunya, Berkebaya Hitam dengan Tampil Berkelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/612/3072443/rachel_vennya_vs_azizah_salsha-LifD_large.jpg
Sumber Kekayaan Rachel Vennya, Selebgram yang Bongkar Bukti Dugaan Perselingkuhan Azizah Salsha
5 Potret Rachel Vennya Liburan ke Magelang, Makan Malam Mewah hingga Jelajah Pedesaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/30/612/3091103/intip_biaya_fantastis_menginap_semalam_ala_rachel_vennya_bikin_melongo-yXGw_large.jpg
Intip Biaya Fantastis Menginap Semalam ala Rachel Vennya, Bikin Melongo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/612/3072443/rachel_vennya_vs_azizah_salsha-LifD_large.jpg
Sumber Kekayaan Rachel Vennya, Selebgram yang Bongkar Bukti Dugaan Perselingkuhan Azizah Salsha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/28/612/2989598/mengenal-caracal-kucing-yang-lagi-viral-karena-ditelantarkan-mantan-suami-rachel-vennya-bBMzVtcQDf.jpg
Mengenal Caracal, Kucing yang Lagi Viral karena Ditelantarkan Mantan Suami Rachel Vennya
