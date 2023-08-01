Rahasia Rachel Vennya Punya Body Goals Idaman, Sudah Punya 2 Anak Masih bak ABG!

RAHASIA Rachel Vennya punya tubuh langsing tentu membuat banyak orang penasaran. Sebab meski sudah pernah melahirkan dua kali, namun Rachel memiliki tubuh bak ABG.

Tak bisa dipungkiri, mantan istri Niko Al Hakim itu pernah memiliki berat badan berlebih. Hal itu tentu saja membuatnya tidak percaya diri. Kemudian dia mulai mengubah pola hidup sehat.

(Rahasia Rachel Vennya, Foto: Instagram/@rachelvennya)

Setelah menjalani program diet, Janda dua anak ini berhasil menurunkan berat badan badan hingga 9 kilogram. Kini dia makin percaya diri tampil terbuka memamerkan tubuh idealnya.

Nah berikut rahasia Rachel Vennya punya tubuh langsing bak ABG, seperti dilansir dari berbagai sumber, Selasa (1/8/2023).

1. Olahraga

(Rahasia Rachel Vennya, Foto: Instagram/@rachelvennya)

Melalui media sosial pribadinya, wanita kelahiran 1995 itu rutin menjalani olahraga. Ada beberapa olahraga yang dia lakukan mulai dari gym, lari, hingga free dive. Tak harang Rachel mengajak kedua buah hatinya untuk olahraga bersama.

2. Konsumsi makanan sehat

Selain itu, Rachel Vennya juga mengonsumsi makanan sehat mulai dari sayur dan buah. Dia melakukan defisit kalori dan mengurangi makanan karbo kompleks.

Misalnya mengganti nasi putih jadi nasi shirataki. Dia juga mengurangi porsi makan dan menghindari kuning telur.