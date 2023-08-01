Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ramalan Zodiak 2 Agustus: Capricorn Jangan Tergesa-gesa Ambil Keputusan, Pisces Sibuk Bergaul

Pradita Ananda , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |08:30 WIB
Ramalan Zodiak 2 Agustus: Capricorn Jangan Tergesa-gesa Ambil Keputusan, Pisces Sibuk Bergaul
Ilustrasi zodiak Pisces, (Foto: Rodion Kutsaiev/Unsplash)
PENASARAN penerawangan nasib peruntungan umum zodiak Anda di hari kedua bulan Agustus ini Dikutip dari Times of India, berikut prediksi ramalan zodiak hari ini untuk para dari Capricorn, Aquarius dan Pisces dari ahli astrologi Samir Jain.

1.Capricorn: Jangan tergesa-gesa, para Capricorn disarankan untuk berpikir dua kali sebelum mengambil keputusan terkait berpindah tempat, termasuk soal berencana untuk berganti pekerjaan. Selain hati-hati ambil keputusan, disarankan untuk menghindari spekulasi dalam investasi.

2.Aquarius: Selamat para Aquarius hari ini berhasil mengontrol diri dengan memiliki kesabaran yang baik. Mungkin ini sebagai hasil nyata dari meditasi yang selama ini dilakukan, sehingga efeknya juga meningkatkan konsentrasi, yang dapat membantu mempercepat semua proyek pekerjaanmu hari ini.

Pisces: Wow, para Pisces sangat sibuk bersosialisasi hari ini, sibuk dengan kumpul-kumpul keluarga dan acara sosial lainnya. Kabar baiknya lagi, Anda mungkin akan mendengar kabar baik dari salah satu kerabat.

(Rizky Pradita Ananda)

      
