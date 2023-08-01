Advertisement
WOMEN LIFE

Ramalan Zodiak 2 Agustus: Libra Ada Berencana Bisnis Baru, Sagitarius?

Pradita Ananda , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |07:30 WIB
Ramalan Zodiak 2 Agustus: Libra Ada Berencana Bisnis Baru, Sagitarius?
Ilustrasi zodiak, (Foto: Freepik)
BAGAIMANA nasib peruntungan umum zodiak Anda di hari kedua bulan Agustus ini Dikutip dari Times of India, berikut prediksi ramalan zodiak hari ini untuk para Libra, Scorpio dan Sagitarius dari ahli astrologi Samir Jain.

1.Libra: Hari ini Anda mungkin merasakan getaran positif di sekitar Anda dan semuanya hari ini berjalan dengan terkendali. Para Libra kemungkinan mendapatkan ide dan berencana untuk memulai bisnis baru dalam kemitraan.

2.Scorpio: Hari ini, hari yang baik untukmu loh para Scorpio! Maka nikmati semaksimal mungin, salah satunya soal keuangan dari investasi yang bisa bikin finansial Anda makin sehat. Sementara untuk para Scorpio yang melajang, hari ini berpeluang besar akan menemukan kecocokan di bidang atau tempat kerja yang sama.

3.Sagitarius: Sagitarius sedang merasa tak puas dengan aktivitas dan pekerjaan hari ini. Hari tambah buruk ketika investasi Anda mungkin malah mendatangkan kerugian. Maka dari itu, para Sagitarius disarankan untuk membaca dokumen dengan hati-hati sebelum membubuhkan tanda tangan ya!

(Helmi Ade Saputra)

      
