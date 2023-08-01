Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ramalan Zodiak 2 Agustus: Aries Berbahagia, Gemini Mood sedang Baik

Pradita Ananda , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |05:30 WIB
Ramalan Zodiak 2 Agustus: Aries Berbahagia, Gemini Mood sedang Baik
Ilustrasi zodiak, (Foto: Freepik)
A
A
A

PENASARAN penerawangan nasib peruntungan umum zodiak Anda di hari kedua bulan Agustus ini Dikutip dari Times of India, berikut prediksi ramalan zodiak hari ini untuk para Aries, Taurus, dan Gemini dari ahli astrologi Samir Jain.

1.Aries: Hari ini para Aries sedang berbahagia dan merasa sehat. Kebahagiaan ini bisa tercermin dalam cara bekerja. Anda dapat melakukan dengan baik di semua bidang kehidupan, karena konsentrasi tengah sangat baik hari ini, tapi di saat bersamaan Anda mungkin harus mengambil beberapa keputusan sulit terkait bisnis.

2.Taurus: Duh hari ini jadi hari menyebalkan untuk para Taurus karena penyakit lama kemungkinan muncul kembali, yang mungkin membuat Anda kesal. Para Taurus hari ini disarankan untuk menghindari banyak perjalanan atau mengemudi terburu-buru.

3.Gemini: Hari ini Anda dapat memulai hari dengan kebahagiaan. Di tempat kerja misalnya, aura bahagia dan mood baik ini jadi membuat para Gemini bisa mengambil keputusan cepat, yang pada akhirnya bisa meningkatkan keterampilan manajemen yang dapat memberikan manfaat dalam waktu dekat.

(Rizky Pradita Ananda)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/612/3180826/zodiak-AnWz_large.jpg
Zodiak yang Cocok dengan Scorpio, Ada Pasanganmu Enggak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/612/3179226/zodiak-BGMd_large.jpg
Daftar 5 Zodiak yang Dikenal Berani Menentang Bully, Aries Enggak Ada Lawan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/612/3177792/zodiak-aeYI_large.jpg
5 Zodiak yang Berspek Intel dan Punya Insting Tajam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/612/3176219/zodiak-sSvM_large.jpg
4 Zodiak yang Cocok dengan Libra, Chemistry Kuat! 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/612/3167639/zodiak-WFQT_large.jpg
Tingkat Kesetiaan Berdasarkan Zodiak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/612/3166309/zodiak-iuf5_large.jpg
Zodiak Paling Bermuka Dua dan Manipulatif
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement