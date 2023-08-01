Ini yang Terjadi saat Supermoon Menurut Anak Indigo

FENOMENA Bulan Purnama Super atau disebut juga dengan Supermoon terjadi dua kali pada Agustus 2023 ini. Pertama adalah Bulan Sturgeon dan kedua adalah Blue Moon atau bulan biru.

Supermoon pertama di bulan Agustus muncul hari ini, 1 Agustus 2023. Sementara Bulan Biru terjadi pada 31 Agustus 2023 pada pukul 01.37 UTC.

Supermoon sendiri merupakan fenomena bulan purnama berjarak dekat dengan bumi sehingga bulan terlihat lebih besar dan cahayanya lebih terang dari biasanya. Namun perbedaan itu tidak bisa dilihat dengan kacamata telanjang.

Bila dilihat dari sisi supranatural, supermoon terjadi ketika bulan purnama berukuran jauh lebih besar dari biasanya. Ahli Medium Interdimensional Furi Harun mengatakan saat supermoon energi yang dihasilkan dari cahaya bulan juga jauh lebih besar dibanding malam purnama lainnya.

Kekuatan energi dari cahaya supermoon juga dimaknai dua hal tergantung cara orang melihatnya. Entah itu menggunakan kekuatan untuk mengundang energi negatif ataupun energi positif.

"Ada orang yang mengundang makhluk-makhluk dengan energi negatif maka mereka akan mendapatkan itu. Tapi ada juga yang mau mendapatkan ketenangan batin, mencari kebahagiaan, aura yang jauh lebih bersih dan bersinar, membuang energi negatif, maka itu lah yang akan terjadi," ujar Furi saat dihubungi MNC Portal pada Senin (31/7/2023).