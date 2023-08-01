Viral Kepala Bocah Tersangkut Kaleng Biskuit, Damkar: Kasus Pertama

VIRAL beredar di linimasa sosial media video yang memperlhatkan seorang anak kecil yang mengalami insiden kepalanya tersangkut.

Dari video pendek berdurasi 29 detik tersebut, terlihat hampir seluruh bagian kepala sang bocah masuk ke dalam kaleng biskuit. Dalam video tersebut diperlihatkan orang tua dari anak itu, sampai meminta bantuan kepada Tim Damkar.

Sesampainya di lokasi, Tim Damkar dengan peralatan profesionalnya langsung berusaha memisahkan kaleng biskuit yang sudah tersangkut kencang di kepala sang anak. Sedikit, demi sedikit dengan perlahan terlihat jelas anggota tim Damkar berusaha memotong kaleng biskuit yang ada di kepala anak tersebut, sang bocah terdengar menangis ketakutan saat tim sudah menempelkan alat potong pada kaleng yang tersangkut pada kepalanya.

(Foto: Tangkapan layar Twitter @sosmedkeras)

Untungnya, kaleng yang tersangkut pada kepala anak itu pun berhasil di lepas. Sang bocah yang tadinya sempat menangis langsung terdiam ketika kaleng kue itu sudah lepas dari kepalanya. Dalam video juga terlihat sang ayah berterima kasih pada tim yang membantu melepaskan kaleng biskuit dari kepala sang anak.