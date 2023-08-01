Ketiak Hitam Bikin Minder? Coba Treatment Kecantikan Ini Bisa Jadi Solusi

SEPERTI halnya jerawat, ketiak yang hitam bisa menurunkan rasa percaya diri wanita alias minder. Sebab tampilan ketiak hitam cenderung kurang sedap dipandang, terlebih saat mengenakan pakaian tanpa lengan.

Karenanya, sekarang tak sedikit wanita berumur 20 – 30-an pergi melakukan perawatan ketiak di klinik kecantikan. Salah satunya ialah Klinik Kecantikan Cyn Clinic yang berfokus pada perawatan kecantikan, anti-aging dan kesehatan kulit.

Menurut dr Cynthia Jayanto M. Biomed (AAM), penyebab wanita Indonesia punya ketiak hitam karena perpaduan kebiasaan dari gaya hidup negatif dan fase hidup yang dialami wanita maupun kebutuhan fashion estetis. Apa saja? pemakaian deodoran dalam jangka waktu lama, hiperpigmentasi karena waxing atau kebiasaan merokok, gaya bercukur yang kurang tepat, kehamilan, infeksi bakteri, pakaian yang ketat, terlalu sering mencukur bulu ketiak, kondisi acanthosis nigricans akibat obesitas, dan penumpukan sel kulit mati.

"Kenapa kombinasi dua hal itu? Tentu, ada sebab ada akibat, sehingga akhirnya wanita ingin mencerahkan (ketiaknya di klinik kecantikan). Karena wanita ingin tampil lebih bersih saat pakai baju ketekan atau lengan buntung. Juga, lebih ke geli aja ketiak gelap sedangkan kulitnya putih bersih. Kecuali kalau orang kulitnya sudah tanning, sudah nggak pusing kalau ketiaknya agak gelap," terang pendiri dan kepala dokter di klinik kecantikan Cyn Clinic yang berlokasi di Kota Bekasi dan Depok Jawa Barat ini.

"Karena, rata-rata, problem menghilangkan warna kulit ketiak itu lebih karena warna kulit seseorang lebih cerah dibanding di daerah lipatan ketiaknya. Sehingga, dia risih secara estetis. Jarang orang yang yang kondisi kulit berwarna gelap risih warna lipatan ketiaknya hitam. Rata-rata, terutama di pasien klinik kami, kulitnya sudah putih ingin selaras warnanya dengan warna ketiaknya," tambah dokter Cynthia Jayanto.

Solusi jitu ketiak hitam

Dokter Cyn – sapaan akrabnya – mengatakan, solusi atas kondisi ketiak gelap ialah melakukan treatment dengan teknologi berbasis cahaya, yaitu laser PICO, IPL atau Nd YAG. Hasilnya, bukan hanya membuat ketiak wanita jadi lebih cerah, namun bulu ketiak jadi jarang tumbuh.

"Tapi, kalau ada case pasien dengan ketiak hitam disertai bulu yang lebih cepat tumbuh, biasanya bulunya dulu kita hambat. Setelah itu baru ke tahap kecerahan warna ketiak. Itu bisa terjadi, karena ada ras tertentu yang bulunya cepat tumbuh, seperti ras India," tambah Dokter Cyn.