Ini Dampak Polusi Udara Bagi Kesehatan, ISPA Hingga Asma

POLUSI udara merupakan masalah lingkungan yang menimbulkan dampak negatif. Dampak tersebut tidak hanya mengancam lingkungan sekitar dan keberlangsungan makhluk hidup di Bumi, tapi juga kesehatan manusia.

Dokter Spesialis Telinga Hidung Tenggorokan, dr Taufani Dewi Vitriana, SP.THT-KL RSHB mengatakan ada beberapa dampak polusi udara bagi kesehatan, salah satunya masalah pernapasan.

"Saat udara buruk biasanya hidung akan tersumbat, muncul flu atau pilek. Kemudian mereka akan bernapas dengan mulut yang tidak ada penyaringan sehingga menyebabkan peradangan kronis, tenggorokan nyeri, hingga fatalnya masalah paru paru," ujar ujar dr Dewi dalam Bincang Kesehatan di Okezone TV bertajuk Cegah ISPA Saat Polusi Melanda, Selasa (1/8/2023).

Tak hanya sampai disitu saja, untuk jangka panjang, polusi udara yang buruk bisa menyebabkan ISPA atau Infeksi Saluran Nafas Atas.

"Penciuman akan terganggu, terjadi radang tenggorokan, dan jangka panjangnya lagi bisa mengalami asma dan pneumonia," tuturnya.

BACA JUGA: Ini Penyebab Buruknya Kualitas Udara di Jakarta Menurut Dokter THT

Masalah polusi udara ini juga cukup mengkhawatirkan bagi anak-anak terutama yang berusia 0-7 tahun. Sebab imunitas mereka belum sempurna dan susunan pernapasan belum bagus.

"Kalau orang dewasa yang disarankan pakai masker, kalau anak-anak imunisasi untuk menurunkan risiko," pungkasnya.

(Martin Bagya Kertiyasa)