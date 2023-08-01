Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Ini Dampak Polusi Udara Bagi Kesehatan, ISPA Hingga Asma

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |22:12 WIB
Ini Dampak Polusi Udara Bagi Kesehatan, ISPA Hingga Asma
Dokter Spesialis Telinga Hidung Tenggorokan, dr Taufani Dewi Vitriana, SP.THT
A
A
A

POLUSI udara merupakan masalah lingkungan yang menimbulkan dampak negatif. Dampak tersebut tidak hanya mengancam lingkungan sekitar dan keberlangsungan makhluk hidup di Bumi, tapi juga kesehatan manusia.

Dokter Spesialis Telinga Hidung Tenggorokan, dr Taufani Dewi Vitriana, SP.THT-KL RSHB mengatakan ada beberapa dampak polusi udara bagi kesehatan, salah satunya masalah pernapasan.

"Saat udara buruk biasanya hidung akan tersumbat, muncul flu atau pilek. Kemudian mereka akan bernapas dengan mulut yang tidak ada penyaringan sehingga menyebabkan peradangan kronis, tenggorokan nyeri, hingga fatalnya masalah paru paru," ujar ujar dr Dewi dalam Bincang Kesehatan di Okezone TV bertajuk Cegah ISPA Saat Polusi Melanda, Selasa (1/8/2023).

Tak hanya sampai disitu saja, untuk jangka panjang, polusi udara yang buruk bisa menyebabkan ISPA atau Infeksi Saluran Nafas Atas.

"Penciuman akan terganggu, terjadi radang tenggorokan, dan jangka panjangnya lagi bisa mengalami asma dan pneumonia," tuturnya.

Masalah polusi udara ini juga cukup mengkhawatirkan bagi anak-anak terutama yang berusia 0-7 tahun. Sebab imunitas mereka belum sempurna dan susunan pernapasan belum bagus.

"Kalau orang dewasa yang disarankan pakai masker, kalau anak-anak imunisasi untuk menurunkan risiko," pungkasnya.

(Martin Bagya Kertiyasa)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/481/3142999/polusi_udara-lbp4_large.jpg
Polusi Udara Memburuk, Waspadai 4 Penyakit Ini Moms
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/16/482/3075209/polusi_udara-mvgM_large.jpg
Tips Cerdas Menangkal Polusi Udara agar Tetap Sehat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/13/482/3074196/jaga_kesehatan_dari_polusi_udara-uL0n_large.jpg
Tips Menjaga Kesehatan dari Polusi Udara di Berbagai Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/11/481/3047365/subsidi-kesehatan-akibat-polusi-udara-diperkirakan-tembus-rp38-triliun-begini-respon-pemerintah-BllVuj6ko6.jpg
Subsidi Kesehatan Akibat Polusi Udara Diperkirakan Tembus Rp38 Triliun, Begini Respon Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/03/487/3029387/polusi-udara-di-dalam-ruangan-jadi-penyebab-masalah-kesehatan-5vNUm7M1bV.jpg
Polusi Udara di dalam Ruangan Jadi Penyebab Masalah Kesehatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/30/481/3027897/kualitas-udara-buruk-bikin-masyarakat-rentan-terkena-ispa-ini-saran-dokter-oNcRuBMruy.jpg
Kualitas Udara Buruk Bikin Masyarakat Rentan Terkena ISPA, Ini Saran Dokter
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement