HOME WOMEN HEALTH

Mengenal Penyakit yang Diderita Baekhyun EXO

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |20:19 WIB
Mengenal Penyakit yang Diderita Baekhyun EXO
Baekhyun EXO (Foto: OSEN)
A
A
A

BEBERAPA fans ingin mengenal penyakit yang diderita Baekhyun EXO yakni hipertiroidisme. Hal ini dikarenakan EXO-L sebutan penggemar dari grup asuhan SM Entertainment baru mengetahuinya saat mantan kekasih Taeyeon SNSD menjalani wajib militer pada 2021.

Adapun, vokalis utama EXO sudah mengidap hipertiroidisme sejak duduk di bangku sekolah menengah.

Berikut mengenal lebih dalam penyakit yang didedita Baekhyun EXO:

Dilansir dari Mayo Clinic, hipertiroidisme atau tiroid yang kurang aktif adalah kelainan yang terjadi pada kelenjar tiroid yang tidak bisa menghasilkan cukup hormon tiroid.

Baekhyun

Penyakit ini mungkin tidak akan menimbulkan gejala yang nyata pada tahap awal, namun seiring berjalannya waktu hipertiroidisme akan menyebabkan sejumlah penyakit seperti kolesterol tinggi, masalah jantung, nyeri sendi, obesitas, kemandulan, dan lain-lain.

Halaman:
1 2 3
      
