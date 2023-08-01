Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Sering Terjadi Bayi Jatuh dari Kasur, Waspadai Cedera Kepala Serius!

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |18:40 WIB
Sering Terjadi Bayi Jatuh dari Kasur, Waspadai Cedera Kepala Serius!
Bayi jatuh dari kasur. (Foto: Freepik)
A
A
A

KASUS cedera pada anak memang tidak tinggi. Namun, hal ini perlu menjadi perhatian orangtua pasalnya memiliki risiko yang cukup fatal.

Menurut Dokter Spesialis Anak RSIA Bunda Jakarta, dr. I Gusti Ayu Nyoman Partiwi, sejauh ini kasus cedera pada anak faktor terbanyaknya terjadi karena jatuh dari kasur, khususnya bayi di bawah 3 sampai 4 bulan.

 bayi

“Kalau kita kan disini banyak melayani bayi, paling sering itu jatoh dari tempat tidur. Karena anak kan umur 3-4 bulan tadinya nggak bisa ngapa-ngapain, nah mulai umur segitu paling sering jatoh dari tempat tidur,” ujar dr.Tiwi, saat diwawancara di RSIA Bunda Jakarta.

 BACA JUGA:

Menurut dr.Tiwi, cedera yang terjadi pada anak di bawah usia 2 tahun umumnya tidak menimbulkan risiko yang cukup fatal. Hal ini justru berbanding terbalik dengan anak usia di atas 2 tahun yang lebih memiliki risiko besar terjadinya cedera, khususnya di bagian kepala karena memiliki struktur tengkorak yang sudah cenderung keras seperti orang dewasa.

“Kalau anak di bawah 2 tahun sih sebetulnya tidak bahaya. Yang bahaya itu kalau sudah 2 tahun ke atas ya. Karena struktur tengkorak kepalanya sudah jauh lebih keras dibanding anak bayi,” ungkapnya.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
