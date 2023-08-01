Sering Terjadi Bayi Jatuh dari Kasur, Waspadai Cedera Kepala Serius!

KASUS cedera pada anak memang tidak tinggi. Namun, hal ini perlu menjadi perhatian orangtua pasalnya memiliki risiko yang cukup fatal.
Menurut Dokter Spesialis Anak RSIA Bunda Jakarta, dr. I Gusti Ayu Nyoman Partiwi, sejauh ini kasus cedera pada anak faktor terbanyaknya terjadi karena jatuh dari kasur, khususnya bayi di bawah 3 sampai 4 bulan.
“Kalau kita kan disini banyak melayani bayi, paling sering itu jatoh dari tempat tidur. Karena anak kan umur 3-4 bulan tadinya nggak bisa ngapa-ngapain, nah mulai umur segitu paling sering jatoh dari tempat tidur,” ujar dr.Tiwi, saat diwawancara di RSIA Bunda Jakarta.
Menurut dr.Tiwi, cedera yang terjadi pada anak di bawah usia 2 tahun umumnya tidak menimbulkan risiko yang cukup fatal. Hal ini justru berbanding terbalik dengan anak usia di atas 2 tahun yang lebih memiliki risiko besar terjadinya cedera, khususnya di bagian kepala karena memiliki struktur tengkorak yang sudah cenderung keras seperti orang dewasa.
“Kalau anak di bawah 2 tahun sih sebetulnya tidak bahaya. Yang bahaya itu kalau sudah 2 tahun ke atas ya. Karena struktur tengkorak kepalanya sudah jauh lebih keras dibanding anak bayi,” ungkapnya.
