5 Jus Buah Untuk Menurunkan Gula Darah, Konsumsi Yuk!





JUS buah selain menyehatkan tubuh, ternyata juga punya manfaat untuk menurunkan gula darah. Apalagi gula darah melebihi batas normal sangat berbahaya sebab bisa menyebabkan diabetes.

Oleh karena itu, ada baiknya kita minum jus buah yang bisa menurunkan gula darah. Namun memang sebaiknya jusnya tak ditambahi gula.

Lalu apa saja jus yang baik untuk menurunkan gula darah?

1. Ceri

Ceri mengandung antioksidan, yang dapat membantu melawan penyakit jantung, kanker, dan penyakit lainnya. Kandungan serat yang tinggi dalam ceri, bermanfaat untuk menjaga dan menurunkan berat badan dan menjaga kesehatan sistem pencernaan dalam tubuh. Lalu flavonoid dalam buah ceri bermanfaat untuk meningkatkan imunitas dan menurunkan risiko penyakit kanker, serta menghentikan kerusakan sel oleh karsinogen. Kandungan kalium dapat mengurangi risiko terkena hipertensi dan stroke, kandungan mineralnya dapat menjaga tekanan darah, menjaga kecukupan cairan tubuh, memulihkan otot, denyut jantung, hingga menyeimbangkan pH.

2. Persik

Buah persik atau peach memiliki kandungan yang sangat lengkap seperti kalori, protein, lemak, karbohidrat, serat, vitamin C, A, K, dan B, Potasium, niasin, tembaga, mengan, magnesium, fosfor, dan zat besi. Persik juga mengandung mikronutrien dan antioksidan sehingga dapat mengurangi risiko penyakit tertentu seperti penyakit gula darah, penyakit jantung, dan obesitas. Selain itu, makan makanan yang kaya serat dapat membantu kamu menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh. Serat pada buah ini mampu menjaga kadar gula darah tetap stabil. Bagi penderita diabetes dapat mengonsumsi buah ini sebagai camilan sehat.

3. Aprikot

Layaknya buah persik, apricot juga memiliki kandungan senyawa yang cukup lengkap, termasuk serat. Serat dalam aprikot tak hanya bermanfaat untuk kesehatan usus, tapi juga berfungsi menjaga kadar gula dan kolesterol dalam tubuh tetap normal, sehingga risiko terkena diabetes dan kolesterol tinggi pun berkurang.

Aprikot juga termasuk buah yang memiliki indeks glikemik rendah. Beberapa studi menunjukkan bahwa orang yang rutin mengonsumsi makanan sehat dengan memperbanyak asupan buah dan sayur, termasuk buah aprikot, memiliki kadar gula darah dan kolesterol yang lebih rendah dibandingkan dengan yang tidak.

