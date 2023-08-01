Nahas! Influencer Vegan Malah Mati Kelaparan

SEORANG influencer vegan bernama Zhanna Samsonova dilaporkan meninggal dunia akibat kelaparan. Penyebab pasti kematian masih diselidiki.

Menurut laporan New York Post, Zhanna D'Art, nama panggungnya, meninggal pada 21 Juli 2023. Sebelum meninggal, ia sempat mendapat perawatan medis di rumah sakit.

"Beberapa bulan lalu, di Sri Lanka, Zhanna sudah menunjukkan kondisi kesehatan yang buruk, kakinya bengkak dan mengeluarkan getah bening," ungkap Newsflash, dikutip MNC Portal.

Sudah dalam kondisi yang tidak sehat, Zhanna diketahui masih traveling ke beberapa negara termasuk Phuket, Thailand, yang mana di sini dia dilaporkan semakin menyedihkan.

Teman-teman Zhanna sangat khawatir dengannya, karena tubuhnya sama sekali tidak terlihat seperti orang sehat. Diajak untuk berobat, Zhanna selalu menolak.

Perlu diketahui, Zhanna adalah praktisi vegan yang benar-benar hanya makan makanan mentah. Menurut beberapa sumber, dia sudah 4 tahun hanya makan makanan mentah seperti buah-buahan, kecambah, biji bunga matahari, smoothie buah, dan jus.

Sementara itu, temannya bercerita kalau Zhanna selama tujuh tahun lamanya hanya mengonsumsi buah nangka dan durian.

Ia punya alasan kenapa hanya mengonsumsi makanan mentah. "Saya melihat tubuh dan pikiran saya berubah setiap hari. Saya suka dengan diri saya yang baru ini dan tidak menyesalinya," katanya semasa hidup.

Alasan Zhanna memilih untuk hanya makan makanan mentah

Inspirasi terbesar Zhanna untuk jalani hidup vegan adalah melihat teman-temannya yang terlihat lebih tua dari aslinya, karena kebanyakan makan junk food.

Doktrin ini yang kemudian disebarkan lewat media sosial. Zhanna meyakini dirinya semakin hari semakin sehat hanya dengan makan makanan mentah. Tapi sayang, teman-temannya malah berpandangan terbalik, keputusan itu jadi penyebab kematian perempuan berusia 39 tahun tersebut.

"Hanya mata dan rambutnya saja yang terlihat indah dan sehat. Sementara itu, tubuhnya sangat mengerikan karena dia menyiksanya dengan kebodohan sendiri. Maafkan saya jika ini terdengar kasar," kata seorang teman.

Sementara itu, fans setia Zhanna percaya kalau idolanya itu meninggal bukan karena kelaparan, tetapi kontaminasi bahan kimia yang ada di salah satu buah yang dikonsumsi.

