HOME WOMEN HEALTH

Polusi Udara Memburuk, Dokter Paru Sarankan Pakai Masker Saat Keluar Rumah!

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |14:45 WIB
Polusi Udara Memburuk, Dokter Paru Sarankan Pakai Masker Saat Keluar Rumah!
Polusi udara memburuk (Foto: Airqoon)
AKHIR-AKHIR ini, polusi udara di Jakarta delapan kali lebih tinggi dari rekomendasi WHO, dengan rata-rata PM 2.5 sebesar 39.

Dilansir dari situs Kementerian Kesehatan, wilayah perkotaan lain di Indonesia seperti Tangerang Selatan, Depok, Bekasi, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan Bali memiliki tingkat polutan yang tinggi. Bahkan dilansir dari akun Twitter Sehatkan Udaraku, Jakarta masuk dalam deretan Kota dengan polusi tertinggi menurut Indeks Kualitas Udara (AQI).

 pakai masker

Hal itu tentu saja sangat menakutkan. Sebab banyak penyakit yang akan berkembang ketika seseorang terlalu sering terpapar polusi udara.

 BACA JUGA:

Dokter spesialis paru dari Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan Dr. dr. Erlina Burhan, M.Sc, Sp.P(K) mengatakan, ketika sistem pernapasan tercemar udara, akan memicu sejumlah penyakit, seperti infeksi saluran pernapasan, iritasi, hingga asma.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
