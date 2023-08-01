Saksikan Tips Mencegah ISPA Saat Polusi Melanda Hanya di Okezone Malam Ini!

POLUSI udara sering melanda Kota Jakarta. Polusi udara tak boleh diabaikan begitu saja sebab memiliki dampak yang buruk bagi kesehatan, apalagi setiap hari menghirup udara tersebut.

Di dalam udara yang penuh polusi, mengandung banyak zat berbahaya yang dapat menyebabkan berbagai macam penyakit.

Dokter Spesialis Telinga Hidung Tenggorokan, dr Taufani Dewi Vitriana, SP.THT-KL menjelaskan, terdapat beberapa penyakit yang mengintai disebabkan polusi udara yang buruk. Hal itu membuat kita harus tetap waspada untuk menjaga kesehatan agar tidak mudah terserang penyakit. Salah satunya adalah ISPA.