HOME WOMEN TRAVEL

Horor! Ada Warung Makan Khusus Makhluk Halus di Yogyakarta, Sudah Eksis 30 Tahun

Galih Wisma , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |11:00 WIB
Horor! Ada Warung Makan Khusus Makhluk Halus di Yogyakarta, Sudah Eksis 30 Tahun
Ilustrasi (Shutterstock)
WARUNG makan biasanya melayani manusia. Tapi di Kota Yogyakarta ada warung khusus menyediakan menu makanan untuk makhluk halus. Ya, namanya memang Warung Makanan Roh Halus. Letaknya di Jalan R. E. Martadinata, Kecamatan Wrobrajan.

Menu makanan buat makhluk gaib yang dijual di warung tersebut adalah bermacam-macam bunga, mulai dari bunga setaman, sripah, macan kerah, hingga sabetan.

Kemudian perlengkapan sesaji untuk keperluan ritual mistis seperti dupa, kemenyan, minyak wewangian, dan lainnya.

Warung yang telah ada sejak 30 tahun silam ini kini diteruskan oleh generasi keduanya, Tri Waryanti. Menurut Waryanti, bukan hanya manusia dan binatang yang butuh makanan, namun makhluk halus juga.

 

"Dinamakan rumah makan Roh Halus karena kan keperluannya untuk keperluan roh halus seperti kemenyan, dupa, bunga, dan lain sebagainya. Harganya kalau per bungkus ada yang Rp5.000, ada yang Rp10.000 tergantung permintaannya," ujar Tri Wahyuni beberapa waktu lalu.

Seorang pembeli, Ajeng Karlina mengaku aneh saat harus menjawab jika dia membeli makanan untuk roh halus.

"Lucu sih, jadi kaya keunikan tersendiri. Kalau mau ke mana ditanyain, jadi kan jawabnya kaya lucu gitu. Saya beli bunga mawar dan perintilannya itu, buat nyekar," kata nya

Halaman:
1 2
      
