10 Bahasa Paling Banyak Digunakan di Dunia, Nomor 1 Wajib Dikuasai Pramugari

MANUSIA di muka bumi ini berbicara dalam berbagai bahasa. Menurut Ethnologue, ada 7.168 bahasa di 242 negara di dunia pada 2023. Papua Nugini diakui sebagai negara pemilik bahasa terbanyak yakni 841 bahasa, disusul Indonesia dengan 720 bahasa.

Lalu, apa bahasa paling banyak digunakan di dunia?

Beberapa negara di dunia termasuk Indonesia memiliki bahasa resmi yang digunakan secara nasional, di samping memiliki banyak bahasa daerah.

Fungsi bahasa nasional salah satunya untuk menjaga persatuan.

Kemudian ada juga bahasa internasional. Bahasa ini paling banyak dipelajari dan digunakan untuk komunikasi.

BACA JUGA:

Melansir dari Langoly, berikut 10 bahasa paling banyak digunakan di dunia menurut data Ethnologue.

1. Bahasa Inggris

Bahasa Inggris menempati urutan pertama daftar bahasa paling banyak digunakan di dunia. Jumlah orang yang berbicara bahasa ini mencapai 1.452 miliar.

Terang saja, English merupakan bahasa resmi di 67 negara dan juga menjadi bahasa resmi di organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi Perdagangan Dunia, dan lain-lain.

Bahkan banyak instansi atau tempat kerja sekarang mewajibkan karyawannya bisa bahasa Inggris. Untuk jadi pilot dan pramugari, juga diwajibkan menguasai bahasa Inggris secara lisan maupun tulisan.

2. Bahasa Mandarin

Satu peringkat di bawah bahasa Inggris ada Bahasa Mandarin. Pengguna bahasa Mandarin ada sekitar 1.118 miliar.

BACA JUGA:

Di Singapura maupun Taiwan, bahasa Mandarin Cina ini dijadikan bahasa resmi. Sementara di Cina sendiri sebenarnya memiliki bahasa lain seperti Kanton, tapi tetap saja Mandarin paling banyak digunakan.

3. Bahasa Hindi

Bahasa paling banyak digunakan di dunia selanjutnya ada Bahasa Hindi. Jumlah pengguna bahasa India diperkirakan sekitar 602,2 juta.

BACA JUGA:

Faktanya, di India ada sekitar 22 bahasa berbeda. Jadi, tidak semua orang di sana menggunakan bahasa Hindi walaupun ini merupakan bahasa resmi.

4. Bahasa Spanyol

Penutur bahasa Spanyol jumlahnya ada 548.3 juta. Wajar saja jika bahasa satu ini masuk dalam daftar 10 teratas bahasa paling banyak digunakan di dunia.

Ada fakta menarik soal bahasa Spanyol. Ternyata, di Amerika Serikat, bahasa Spanyol menjadi bahasa kedua yang paling banyak dipakai di sana. Kira-kira penutur bahasa tersebut ada sekitar lebih dari 49 juta orang.