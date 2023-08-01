Aksinya Berdiri Tegak Viral, Beruang Ini Dikira Manusia Lagi Menyamar di Kebun Binatang

Beruang madu berdiri tegak di kebun binatang Hangzhou, China viral dan dikira manusia lagi menyamar. (Foto: Media Sosial/BBC)

SEEKOR beruang madu di Kebun Binatang Hangzhou, China viral dan menghebohkan dunia maya. Desas-desus menyatakan bahwa beruang tersebut bukanlah hewan asli, melainkan manusia.

Seorang pengunjung merekam aksi beruang madu yang sedang berdiri seperti layaknya manusia. Netizen lantas mempertanyakan, bagaimana

bisa seekor beruang berdiri tegak di tepi kandang sambil mengamati pengunjung.

Tak yakin pada sosok beruang madu di Kebun Binatang Hangzhou, netizen malah melihatnya menyerupai manusia berkostum beruang. Kabar ini tersebar luas hingga diketahui pihak kebun binatang.

Mengutip dari BBC, Selasa (1/8/2023), pihak Kebun Binatang Hangzhou pun meyakinkan para pengunjung bahwa beruang viral itu benar-benar binatang sungguhan, bukan manusia yang sedang menyamar.

Pihak kebun binatang beranggapan, orang-orang hanya 'tak mengerti' spesies beruang madu.

"Beberapa orang mengira saya berdiri seperti manusia... Sepertinya Anda tidak memahami saya dengan baik," tulis sebuah postingan yang seolah diambil dari perspektif beruang madu bernama Angela.

Bantahan soal manusia berkostum beruang madu juga datang dari Dr Ashleigh Marshall, seorang ahli dari Kebun Binatang Chester. Dia menegaskan, beruang viral yang sedang berdiri tegak ini memang seekor hewan, bukan manusia.

"Benar-benar beruang sungguhan," jelas Dr Ashleigh Marshall.

Walaupun, Marshall pun mengakui terkadang beruang madu memang tampak seperti manusia yang membalut diri dengan kostum beruang.