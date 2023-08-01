Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Termasuk Paling Berbahaya di Dunia, Ternyata Ini Kisah di Balik Penamaan Hutan Amazon

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |09:03 WIB
Termasuk Paling Berbahaya di Dunia, Ternyata Ini Kisah di Balik Penamaan Hutan Amazon
Anaconda, salah satu spesies ular paling berbahaya yang hidup di Hutan Amazon (Foto: dok. Asmail Iziks Kochink)
A
A
A

HUTAN Amazon merupakan hutan hujan terbesar di muka bumi yang mencakup sekitar 40 persen dari dataran benua Amerika Selatan.

Hutan yang dijuluki sebagai Neraka Hijau ini melintasi sejumlah negara, seperti Brasil, Bolivia, Peru ,Ekuador, Kolombia, Venezuela, Guyana, dan Suriname, serta Guyana Prancis. Namun, tahukah Anda kenapa dinamakan hutan Amazon?

Melansir Mongabay, hutan hujan tersebut mendapatkan namanya karena adanya Sungai Amazon atau Rio Amazonas dalam bahasa Spanyol, yang mengalir di tengah lebatnya pepohonan hutan Amazon.

Kata Amazonas sendiri berasal dari mitos Yunani Kuno tentang suku pejuang wanita perkasa. Awalnya, nama ini diberikan oleh penakluk Spanyol bernama Francisco de Orellana yang secara tidak sengaja menemukan hutan belantara besar pada 1542.

Hutan Amazon

Hutan Amazon (Foto: Sajal Mondal)

Francisco de Orellana direkrut oleh Gonzalo Pizarro, penakluk Peru, untuk bergabung dengan pasukannya untuk menjelajahi hutan demi mendapatkan kayu manis dan emas.

Nyatanya, saat menjalankan ekspedisi tersebut Orellana justru diserang oleh penduduk asli berambut panjang. Menariknya, serangan tersebut dikomandoi oleh seorang wanita berambut panjang.

Dikutip dari Culture Trip, Gaspar de Carvajal seorang penulis sejarah ekspedisi menggambarkan penduduk asli berambut panjang tersebut dengan kulit sangat putih, tinggi, rambut panjang yang dikepang dan dililitkan di kepala, sangat kuat, telanjang namun bagian pribadinya tertutup, serta membawa senjata berupa anak panah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/408/3148698/pramono_anung-eFJi_large.jpg
Tarik Wisatawan, Gubernur Pramono Anung Sulap Pasar Baru Jadi Destinasi Wisata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/408/3147354/360_jakarta-QMSj_large.jpeg
Sensasi Nonton Live Music hingga Panorama 360 Derajat Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/406/3145608/candi_prambanan-es6y_large.jpg
Libur Sekolah, Ini Manfaat Ajak si Kecil Eksplorasi Alam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/406/3145594/candi_borobudur-Jfmv_large.jpg
6 Rekomendasi Destinasi Study Tour Seru untuk Mengisi Liburan Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/406/3144914/monas-w7uX_large.jpeg
20 Tempat Wisata Hits di Jabodetabek, Cocok untuk Libur Idul Adha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/406/3144587/kereta_api-X0ym_large.jpg
Jangan Lupa Liburan, Ada Diskon Tiket Kereta hingga Pesawat
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement