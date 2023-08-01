Termasuk Paling Berbahaya di Dunia, Ternyata Ini Kisah di Balik Penamaan Hutan Amazon

Anaconda, salah satu spesies ular paling berbahaya yang hidup di Hutan Amazon (Foto: dok. Asmail Iziks Kochink)

HUTAN Amazon merupakan hutan hujan terbesar di muka bumi yang mencakup sekitar 40 persen dari dataran benua Amerika Selatan.

Hutan yang dijuluki sebagai Neraka Hijau ini melintasi sejumlah negara, seperti Brasil, Bolivia, Peru ,Ekuador, Kolombia, Venezuela, Guyana, dan Suriname, serta Guyana Prancis. Namun, tahukah Anda kenapa dinamakan hutan Amazon?

Melansir Mongabay, hutan hujan tersebut mendapatkan namanya karena adanya Sungai Amazon atau Rio Amazonas dalam bahasa Spanyol, yang mengalir di tengah lebatnya pepohonan hutan Amazon.

Kata Amazonas sendiri berasal dari mitos Yunani Kuno tentang suku pejuang wanita perkasa. Awalnya, nama ini diberikan oleh penakluk Spanyol bernama Francisco de Orellana yang secara tidak sengaja menemukan hutan belantara besar pada 1542.

Hutan Amazon (Foto: Sajal Mondal)

Francisco de Orellana direkrut oleh Gonzalo Pizarro, penakluk Peru, untuk bergabung dengan pasukannya untuk menjelajahi hutan demi mendapatkan kayu manis dan emas.

Nyatanya, saat menjalankan ekspedisi tersebut Orellana justru diserang oleh penduduk asli berambut panjang. Menariknya, serangan tersebut dikomandoi oleh seorang wanita berambut panjang.

Dikutip dari Culture Trip, Gaspar de Carvajal seorang penulis sejarah ekspedisi menggambarkan penduduk asli berambut panjang tersebut dengan kulit sangat putih, tinggi, rambut panjang yang dikepang dan dililitkan di kepala, sangat kuat, telanjang namun bagian pribadinya tertutup, serta membawa senjata berupa anak panah.