Inikah Ikan yang Pernah Dimakan Nabi Musa? Tubuhnya Hanya Setengah dan Tertulis dalam Alquran

SEBUAH video menunjukkan ikan yang tubuhnya hanya sebelah dan berbentuk datar. Video yang diunggah ulang oleh akun instagram @info_uniik itu menunjukkan seorang pria sedang berada di pasar ikan, Arab Saudi. Ia menunjukkan bentuk ikan di dalam wadah plastik berwarna.

Si perekam video menyebut ikan sebelah atau yang lazim disebut dengan Flatfish ini kerap dikaitkan oleh kisah Nabi Musa alaihissalam yang pernah memakan ikan tersebut sebagai lauk.

Namun ikan tersebut rupanya tidak habis dimakan, melainkan hanya separuh badannya saja. Ikan itupun kembali ke laut atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Flatfish atau lebih dikenal dengan nama ikan sebelah ialah ikan Nabi Musa yang diabadikan dalam Alquran. Ikan ini berbentuk datar dengan kedua mata yang terletak di bagian atas tubuh. Kondisinya membuat ikan ini terlihat hanya memiliki sebelah bagian badan.

Flatfish (Foto: Adobe Stock)

Keanehan dari ikan ini ialah sebelah tubuhnya memiliki daging sedangkan sebelahnya lagi tidak. Keunikan lain dari Flatfish yakni posisi kedua matanya yang berlainan dari biasa. Subhanallah!

Dikisahkan bahwasanya Nabi Musa menjadikan ikan ini sebagai bekal makanan saat hendak mencari Nabi Khidir alaihissalam. Namun, Nabi Musa hanya memakan sebelah badannya saja dan menyisakan sebagian yang lain.

Saat Musa tertidur, atas kebesaran Allah Ta'ala ikan yang tersisa separuh badannya ini dihidupkan kembali dan dituntun kembali ke laut.

Alhasil, ikan ini berenang ke lautan dengan sisa badannya hanya sebelah dan berkembang biak hingga bisa kita llihat wujudnya seperti sekarang.