Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Inikah Ikan yang Pernah Dimakan Nabi Musa? Tubuhnya Hanya Setengah dan Tertulis dalam Alquran

Rizka Diputra , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |07:03 WIB
Inikah Ikan yang Pernah Dimakan Nabi Musa? Tubuhnya Hanya Setengah dan Tertulis dalam Alquran
Flatfish atau Ikan Sebelah (Foto: The Canadian Encyclopedia)
A
A
A

SEBUAH video menunjukkan ikan yang tubuhnya hanya sebelah dan berbentuk datar. Video yang diunggah ulang oleh akun instagram @info_uniik itu menunjukkan seorang pria sedang berada di pasar ikan, Arab Saudi. Ia menunjukkan bentuk ikan di dalam wadah plastik berwarna.

Si perekam video menyebut ikan sebelah atau yang lazim disebut dengan Flatfish ini kerap dikaitkan oleh kisah Nabi Musa alaihissalam yang pernah memakan ikan tersebut sebagai lauk.

Namun ikan tersebut rupanya tidak habis dimakan, melainkan hanya separuh badannya saja. Ikan itupun kembali ke laut atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Flatfish atau lebih dikenal dengan nama ikan sebelah ialah ikan Nabi Musa yang diabadikan dalam Alquran. Ikan ini berbentuk datar dengan kedua mata yang terletak di bagian atas tubuh. Kondisinya membuat ikan ini terlihat hanya memiliki sebelah bagian badan.

Flatfish

Flatfish (Foto: Adobe Stock)

Keanehan dari ikan ini ialah sebelah tubuhnya memiliki daging sedangkan sebelahnya lagi tidak. Keunikan lain dari Flatfish yakni posisi kedua matanya yang berlainan dari biasa. Subhanallah!

Dikisahkan bahwasanya Nabi Musa menjadikan ikan ini sebagai bekal makanan saat hendak mencari Nabi Khidir alaihissalam. Namun, Nabi Musa hanya memakan sebelah badannya saja dan menyisakan sebagian yang lain.

Saat Musa tertidur, atas kebesaran Allah Ta'ala ikan yang tersisa separuh badannya ini dihidupkan kembali dan dituntun kembali ke laut.

Alhasil, ikan ini berenang ke lautan dengan sisa badannya hanya sebelah dan berkembang biak hingga bisa kita llihat wujudnya seperti sekarang.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/18/406/3096743/melihat_bayi_bayi_satwa_langka_yang_lahir_di_bogor-lKWA_large.jpg
Melihat Bayi-Bayi Satwa Langka yang Lahir di Bogor, Singa hingga Owa Jawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/11/406/3020134/hiu_macan-8hiY_large.JPG
Hiu Macan Muntahkan Hewan Berduri Mirip Landak Bikin Kaget Ilmuwan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/406/3013624/ternyata-ini-alasan-ular-king-kobra-punya-racun-paling-mematikan-di-dunia-O0iYsUeVzz.jpg
Ternyata Ini Alasan Ular King Kobra Punya Racun Paling Mematikan di Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/22/406/3011841/bernyali-besar-benarkah-garangan-kebal-dengan-racun-ular-kobra-VDU1Iqri7G.JPG
Bernyali Besar, Benarkah Garangan Kebal dengan Racun Ular Kobra?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/406/3008920/mengenal-ular-kadut-sang-predator-air-yang-pemalu-zr4Yq40QNB.JPG
Mengenal Ular Kadut, Sang Predator Air yang Pemalu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/406/3008140/lebih-ngeri-dari-piranha-ikan-mungil-ini-suka-masuk-ke-alat-vital-manusia-tSKGO2PKHp.JPG
Lebih Ngeri dari Piranha, Ikan Mungil Ini Suka Masuk ke Alat Vital Manusia
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement