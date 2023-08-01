Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Viral Pilot Rekam Penampakan Gurun Sahara yang Luasnya 72 Kali Pulau Jawa, Mirip Planet Mars!

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |06:02 WIB
Viral Pilot Rekam Penampakan Gurun Sahara yang Luasnya 72 Kali Pulau Jawa, Mirip Planet Mars!
Pilot rekam penampakan Gurun Sahara yang tandus mirip Planet Mars (Foto: IG/@captainruud)
A
A
A

SEORANG pilot merekam potret Gurun Sahara dari atas udara yang nampak sepi mirip planet Mars. Di ketinggian, bentangan Gurun Sahara terlihat begitu luas dengan hanya berisikan pasir dan bebatuan.

Si perekam video yang diketahui bernama Capt Rudi van Pangemanan itu menjelaskan bahwa Gurun Sahara ialah tempat paling sepi di muka bumi.

Tidak ada tanda-tanda keberadaan manusia atau kehidupan lainnya di sana, melainkan hanya hamparan pasir tandus.

"Di atas Sahara ya. Kita sudah terbang beratus-ratus miles, tetap saja di bawah itu tidak ada kehidupan karena hanya gurun pasir dan batu karang," kata Capt Rudi mengawali obrolan, seperti dikutip dari akun instagramnya, @captainruud.

Sekadar informasi, Gurun Sahara merupakan gurun terluas di dunia. Ia mengisi hampir seluruh Afrika bagian utara dengan luas total 9.200.000 km² atau 72 kali luas Pulau Jawa (128.297 km²).

Gurun Sahara dari atas pesawat

Potret Gurun Sahara (Foto: IG/@captainruud)

Sahara berbatasan di barat dengan Samudera Atlantik, di utara dengan Pegunungan Atlas dan Laut Mediterania, di timur dengan Laut Merah, dan di selatan dengan Sahel, daerah semi kering yang membentuk zona peralihan antara Sahara dan sabana.

Hamparan pasir dan bukit pasir menutupi sekitar 25 persen permukaan Gurun Sahara. Diketahui bahwa pasir Sahara mengandung tinggi garam dan beberapa bukit pasir berbentuk piramidal di Sahara mencapai ketinggian hampir 500 kaki.

Gurun Sahara disebut para ilmuwan telah ada sejak zaman Miosen (23 juta hingga 5,3 juta tahun lalu). Sejak zaman Pliosen, Sahara telah mengalami osilasi jangka pendek dan menengah dari kondisi yang lebih kering dan lembab.

Halaman:
1 2
      
