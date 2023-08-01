Bule Wikwik di Pantai Jadi Tontonan Bukan di Canggu, Kadispar Bali: Saring sebelum Sharing!

KEPALA Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi Bali, Tjok Bagus Pemayun memastikan bahwa video sepasang warga negara asing (WNA) yang berhubungan badan dan viral di media sosial bukan terjadi di Bali.

Sebelumnya sempat diisukan jika peristiwa tersebut terjadi di Pantai Batu Bolong, Canggu, sehingga memantik kegeraman publik.

"Kejadian mesumnya bukan di Bali, kami tegaskan lagi," tegas Tjok Bagus Pemayun saat Weekly Brief with Sandi Uno secara virtual.

Pemayun menegaskan, hal tersebut setelah dilakukan investigasi atau pemeriksaan mendalam oleh tim satgas, kepala desa setempat hingga kepolisian. Untuk itu dipastikan, bahwa video mesum itu bukanlah di Bali melainkan di tempat lain.

Lebih lanjut, ia mengimbau masyarakat agar tidak termakan isu-isu yang belum benar kevalidannya dan lebih bijak menggunakan media sosial.

Sepasang bule mesum di pantai (Foto: tangkapan layar medsos)

Serta mengajak agar bersama-sama menjaga nama baik pariwisata di Bali, yang merupakan bagian dari destinasi unggulan di Indonesia yang tidak pernah sepi wisatawan.

"Cermati setiap informasi, jangan membagikan informasi yang belum jelas (keasliannya ). Ingat slogan 'saring sebelum sharing'," terangnya.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno menambahkan, setiap pantai di daerah hingga negara lain ada kemiripan. Maka kejadian video mesum yang diduga ada di Bali tersebut sudah dipastikan hoaks.