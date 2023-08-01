Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Inilah Bus Wisata dengan Rute Terpanjang di Dunia, Tempuh Jarak 12.000 Km dalam Waktu Hampir 2 Bulan!

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |19:30 WIB
Bus Wisata Adventure Overland (Foto: Adventure Overland)
Bus Wisata Adventure Overland (Foto: Adventure Overland)
A
A
A

AKTIVITAS wisata dengan moda transportasi bus belakangan diminati banyak orang. Belum lama ini sebuah biro wisata, Adventure Overland membuka layanan unik yakni jalan-jalan menggunakan bus dari Istanbul,Turki ke London, Inggris naik bus.

Mengutip laman Business Insider, perjalanan dari Istanbul ke London hanya menempuh jarak 3.047 kilometer. Hanya saja hal itu dianggap terlalu singkat buat Adventure Overland.

Pengelola wisata kemudian membuat rute khusus agar pengguna jasa bus wisata tersebut mendapatkan petualangan baru dan menantang.

Mereka mengajak para wisatawan berkeliling 22 negara di Eropa. Setelahnya baru finish di London, Inggris.

Total jarak yang ditempuh oleh bus tersebut yakni mencapai 12.000 kilometer. Waktu yang dihabiskan di jalan diperkirakan mencapai 56 hari atau nyaris dua bulan!.

Bus Adventure Overland

Bus Wisata Adventure Overland (Foto: Adventure Overland)

Jarak tempuh yang luar biasa itu justru membuat rute bus wisata yang dimiliki Adventure Overland mengalahkan rute terjauh yang dicetak oleh perusahaan bus asal Peru, Omeno. Saat itu Omeno memiliki rute bus terjauh yang mencapai 6.200 kilometer.

"Bus akan mengangkut 30 penumpang dan berjalan ke 22 negara membawa wisatawan ke berbagai kota besar di Turki, wilayah Balkan, Eropa Timur, Skandinavia, Eropa barat, dan Ibu Kota Inggris," tulis Adventure Overland.

Adventure Overland diketahui menggunakan bus supernyaman untuk perjalanan superjauh tersebut. Konfigurasi kursi 2+1 membuat ruangan jauh lebih nyaman.

Saat duduk penumpang bus juga memiliki kursi yang bisa diatur posisinya sedemikian rupa. Selain itu juga terdapay port AUX dan USB agar bisa terkoneksi dengan perangkat elektronik milik pengguna bus.

Halaman:
1 2
      
