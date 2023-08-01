Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Main ke Tarakan? Yuk Mampir ke Rumah Baloy Khas Suku Tidung

Rizka Diputra , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |16:02 WIB
Main ke Tarakan? Yuk Mampir ke Rumah Baloy Khas Suku Tidung
Rumah Baloy khas Suku Tidung, Kalimantan Utara (Foto: IG/@lilianakurniawati)
TARAKAN merupakan kota menyimpan banyak kekayaan budaya, di mana salah satunya yakni rumah adat atau Baloy Adat Suku Tidung.

Rumah adat ini diresmikan pada 2018 lalu. Bangunan ini menjadi objek wisata yang menyimpan banyak benda bersejarah, yang memiliki daya tarik bagi wisatawan.

Jika suatu waktu menginjakkan kaki di Tarakan, jangan sampai nggak mampir ke tempat wisata satu ini lho ya.

Mengutip laman backpackerjakarta.com, Rumah Baloy Suku Tidung ialah perpaduan kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat Suku Tidung, salah satu suku tertua yang ada di Tarakan, Kalimantan Utara.

Uniknya, tempat wisata di Kalimantan Utara ini dominan material bangunannya menggunakan kayu ulin khas Kalimantan yang sangat kuat dan tahan terhadap berbagai cuaca.

Rumah Baloy

Rumah Baloy Khas Suku Tidung (Foto: IG/@lilianakurniawati)

Dilansir dari Atourin, Rumah Baloy merupakan rumah adat yang banyak menyimpan barang khas suku tidung Kalimantan Utara.

Konsep pembangunan balai dengan referensi arsitektur tradisional Suku Tidung Pesisir (Ulun Pagun) yang disebut dengan Baloy Mayo (Rumah Raya) artinya sebagai gedung atau istana berdasarkan sejarah Kerajaan Tidung Tarakan.

Balai Adat ini punya empat bangunan yang mengarah ke bangunan utama (Baloy Unod) dan lima ruangan yang masing-masing, ada Balai Rung (Rumah Maju) atau rumah bersorong menghadap ke timur sebagai tempat acara pertemuan dan penerimaan tamu.

