Ini 5 Manfaat Pare untuk Penderita Asam Urat Tinggi

ADA lima manfaat pare untuk penderita asam urat. Sayuran dengan nama latin bitter melon ini mengandung vitamin C, vitamin A, zinc, zat besi, folat, dan serat yang dapat menurunkan kadar asam urat dalam darah.

Sayuran yang identik dengan rasa pahit ini juga mengandung kalium dan kalsium baik untuk kesehatan. Selain memiliki berbagai manfaat, ekstrak pare bisa digunakan sebagai obat. Di dalam dunia medis, ekstrak pare biasa untuk mengobati asam urat.

Berikut 5 manfaat pare untuk penderita asam urat tinggi melansir berbagai sumber, Selasa (1/8/2023):

1. Meningkatkan Metabolisme Lemak

Pare mengandung serat larut yang membantu meningkatkan metabolisme lemak dalam tubuh. Dengan mengoptimalkan metabolisme lemak, pare dapat membantu mengurangi tingkat lemak dalam darah.

Sayuran pahit ini juga mendorong tingkat insulin dalam tubuh. Hormon insulin ini berguna untuk memecah glukosa dan membantu metabolisme tubuh. Dengan begitu membantu mencegah obesitas.