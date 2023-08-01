Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

7 Sayuran yang Tidak Boleh Dimakan Penderita Asam Urat

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |20:06 WIB
7 Sayuran yang Tidak Boleh Dimakan Penderita Asam Urat
Penderita Asam Urat (Foto:Healthline)
A
A
A

ADA tujuh sayuran yang ternyata tidak boleh dimakan oleh penderita asam urat. Sekadar diketahui, asam urat adalah produk limbah yang dihasilkan saat tubuh memecah senyawa bernama purin dalam makanan atau minuman yang dikonsumsi.

Apabila asam urat ini terlalu banyak dalam tubuh, maka akan menimbulkan penyakit asam urat yang disebut dengan Hiperurisemia.

Berikut adalah daftar sayuran yang mengandung purin tinggi sehingga tidak boleh dimakan penderita asam urat dilansir dari Clevelandclinic:

1. Kembang Kol


Kembang kol memang terasa nikmat saat disantap dalam berbagai hidangan. Sayangnya, dalam 100 gram kembang kol, terdapat sekira 43,2 miligram purin saat dipanaskan serta 42,6 miligram dalam keadaan mentah.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/298/3170676/susu-h2wt_large.jpg
3 Jenis Susu yang Aman Diminum Penderita Asam Urat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/482/3168823/jus-9wkP_large.jpg
Asam Urat Lagi Tinggi? Yuk Bikin Jus Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/298/3163817/sapi-sytT_large.jpg
Makanan Ini Tinggi Protein tapi Bisa Bikin Asam Urat Kambuh!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/12/298/3007353/konsumsi-rebung-bisa-bikin-asam-urat-naik-cek-faktanya-LNGNIsxGGj.jpg
Konsumsi Rebung Bisa Bikin Asam Urat Naik? Cek Faktanya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/06/612/2914979/10-jenis-olahraga-untuk-pengidap-asam-urat-mulai-dari-senang-ringan-hingga-pilates-KKoNmOQ9RX.jpg
10 Jenis Olahraga untuk Pengidap Asam Urat, Mulai dari Senang Ringan hingga Pilates
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/19/298/2867269/apakah-labu-siam-baik-untuk-penderita-asam-urat-simak-faktanya-jg9UTUnIqr.jpg
Apakah Labu Siam Baik untuk Penderita Asam Urat? Simak Faktanya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement