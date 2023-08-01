7 Sayuran yang Tidak Boleh Dimakan Penderita Asam Urat

ADA tujuh sayuran yang ternyata tidak boleh dimakan oleh penderita asam urat. Sekadar diketahui, asam urat adalah produk limbah yang dihasilkan saat tubuh memecah senyawa bernama purin dalam makanan atau minuman yang dikonsumsi.

Apabila asam urat ini terlalu banyak dalam tubuh, maka akan menimbulkan penyakit asam urat yang disebut dengan Hiperurisemia.

Berikut adalah daftar sayuran yang mengandung purin tinggi sehingga tidak boleh dimakan penderita asam urat dilansir dari Clevelandclinic:

1. Kembang Kol





Kembang kol memang terasa nikmat saat disantap dalam berbagai hidangan. Sayangnya, dalam 100 gram kembang kol, terdapat sekira 43,2 miligram purin saat dipanaskan serta 42,6 miligram dalam keadaan mentah.