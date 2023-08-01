Resep Nugget Tempe yang Praktis dan Enak, Dijamin si Kecil Makin Lahap!

Resep Nugget Tempe yang Bikin Anak Makan Tambah Lahap!

TEMPE menjadi salah satu makanan khas Indonesia yang mengandung protein tinggi dengan harganya yang relatif terjangkau. Dilansir dari Healthline, tempe adalah makanan tradisional Indonesia yang terbuat dari kacang kedelai yang telah difermentasi, atau diurai oleh mikroorganisme.

Setelah fermentasi, kedelai ditekan dan biasa dikonsumsi sebagai sumber protein vegetarian. Tempe pun menawarkan nutrisi yang lengkap di mana tinggi protein, vitamin, dan mineral tetapi rendah sodium dan karbohidrat. Wajar saja jika tempe menjadi pilihan orangtua untuk diberikan kepada anak-anaknya.

Namun, jika Anda hanya mengolah tempe dengan cara digoreng atau ditumis, anak Anda tentu akan bosan. Agar anak-anak semakin lahap saat makan, Anda bisa menjadikan tempe seperti nugget yang menjadi makanan favorit anak-anak. Chef Devina Hermawan membagikan resep nugget tempe yang praktis untuk dicoba di rumah:

Bahan nugget tempe:

145 gr tempe