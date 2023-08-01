Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Nugget Tempe yang Praktis dan Enak, Dijamin si Kecil Makin Lahap!

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |04:00 WIB
Resep Nugget Tempe yang Praktis dan Enak, Dijamin si Kecil Makin Lahap!
Resep nugget tempe yang praktis dan enak (Foto: YouTube/Devina Hermawan)
A
A
A

Resep Nugget Tempe yang Bikin Anak Makan Tambah Lahap!

TEMPE menjadi salah satu makanan khas Indonesia yang mengandung protein tinggi dengan harganya yang relatif terjangkau. Dilansir dari Healthline, tempe adalah makanan tradisional Indonesia yang terbuat dari kacang kedelai yang telah difermentasi, atau diurai oleh mikroorganisme.

Setelah fermentasi, kedelai ditekan dan biasa dikonsumsi sebagai sumber protein vegetarian. Tempe pun menawarkan nutrisi yang lengkap di mana tinggi protein, vitamin, dan mineral tetapi rendah sodium dan karbohidrat. Wajar saja jika tempe menjadi pilihan orangtua untuk diberikan kepada anak-anaknya.

Namun, jika Anda hanya mengolah tempe dengan cara digoreng atau ditumis, anak Anda tentu akan bosan. Agar anak-anak semakin lahap saat makan, Anda bisa menjadikan tempe seperti nugget yang menjadi makanan favorit anak-anak. Chef Devina Hermawan membagikan resep nugget tempe yang praktis untuk dicoba di rumah:

Resep Nugget Tempe

Bahan nugget tempe:

145 gr tempe

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Nugget tempe resep Resep Masakan
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/298/3153592/laksa-1zY2_large.jpg
Resep Laksa Spaghetti, Hangat Cocok saat Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/09/298/3102840/yulita_intan-PNhj_large.jpg
Kombinasi Lezat Tahu dan Udang: Rahasia Sapo Tahu Gurih Mama Yulita Intan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102281/resep_ayam_masak_kurma_mama_lita-GYAh_large.jpg
Resep Ayam Masak Kurma yang Manis Pedas ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102280/resep_bugis_mandi-4mjp_large.jpg
Resep Membuat Bugis Mandi Lembut dan Gurih ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102272/resep_sayur_lodeh_salmon-YMvb_large.jpg
Kangen Masakan Indonesia? Coba Resep Sayur Lodeh Salmon ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/298/3101867/telur_acar_kuning-auMy_large.jpg
Resep Telur Acar Kuning ala Mama Lita, Praktis dan Lezat!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement