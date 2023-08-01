Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Gepuk Sapi, Dijamin Empuk nan Lezat Bikin Habis Nasi

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |20:30 WIB
Resep Gepuk Sapi, Dijamin Empuk nan Lezat Bikin Habis Nasi
Resep Gepuk Sapi, (Foto: Youtube CR Cook)
A
A
A

RESEP Gepuk Sapi, yang bukan hanya empuk tapi juga lezat akan bisa Anda ketahui lewat artikel ini.

Gepuk empal sapi sendiri merupakan daging sapi yang diiris lebar dan pipih dengan cita rasa gurih dari santan dan aroma rempah yang kuat. Selain memilih bagian sapi yang tepat, yakni sengkel dan paha. Teknik memasak gepuk juga berpengaruh pada hasil akhir.

Bagaimana resep membuat gepuk sapi yang bukan hanya empuk tapi juga rasanya lezat alias nikmat? Tenang, Anda bisa sontek cara memasaknya dari resep gepuk sapi di bawah ini, sebagaimana dikutip dari kanal Youtube CR Cook, Selasa (1/8/2023)

Bahan utama;

 

½ kg daging sapi (bagian paha atas)

Bahan bumbu;

6 siung bawang merah

5 siung bawang putih

3 butir kemiri

Jahe

1 st ketumbar (sangrai dulu biar wangi)

½ sdt merica

Sedikit asam jawa

Sedikit pala

 BACA JUGA:

1 bungkus santan instan

2 lembar daun salam

2 batang sereh

100 gr lengkuas

(Resep Gepuk Sapi, Foto: Youtube CR Cook)

1 sdm garam

1 sdm kaldu sapi bubuk

3 sdm gula pasir

50 gr gula merah (gula aren)

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/298/3153592/laksa-1zY2_large.jpg
Resep Laksa Spaghetti, Hangat Cocok saat Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/09/298/3102840/yulita_intan-PNhj_large.jpg
Kombinasi Lezat Tahu dan Udang: Rahasia Sapo Tahu Gurih Mama Yulita Intan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102281/resep_ayam_masak_kurma_mama_lita-GYAh_large.jpg
Resep Ayam Masak Kurma yang Manis Pedas ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102280/resep_bugis_mandi-4mjp_large.jpg
Resep Membuat Bugis Mandi Lembut dan Gurih ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102272/resep_sayur_lodeh_salmon-YMvb_large.jpg
Kangen Masakan Indonesia? Coba Resep Sayur Lodeh Salmon ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/298/3101867/telur_acar_kuning-auMy_large.jpg
Resep Telur Acar Kuning ala Mama Lita, Praktis dan Lezat!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement