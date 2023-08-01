Resep Gepuk Sapi, Dijamin Empuk nan Lezat Bikin Habis Nasi

RESEP Gepuk Sapi, yang bukan hanya empuk tapi juga lezat akan bisa Anda ketahui lewat artikel ini.

Gepuk empal sapi sendiri merupakan daging sapi yang diiris lebar dan pipih dengan cita rasa gurih dari santan dan aroma rempah yang kuat. Selain memilih bagian sapi yang tepat, yakni sengkel dan paha. Teknik memasak gepuk juga berpengaruh pada hasil akhir.

Bagaimana resep membuat gepuk sapi yang bukan hanya empuk tapi juga rasanya lezat alias nikmat? Tenang, Anda bisa sontek cara memasaknya dari resep gepuk sapi di bawah ini, sebagaimana dikutip dari kanal Youtube CR Cook, Selasa (1/8/2023)

Bahan utama;

½ kg daging sapi (bagian paha atas)

Bahan bumbu;

6 siung bawang merah

5 siung bawang putih

3 butir kemiri

Jahe

1 st ketumbar (sangrai dulu biar wangi)

½ sdt merica

Sedikit asam jawa

Sedikit pala

1 bungkus santan instan

2 lembar daun salam

2 batang sereh

100 gr lengkuas

(Resep Gepuk Sapi, Foto: Youtube CR Cook)

1 sdm garam

1 sdm kaldu sapi bubuk

3 sdm gula pasir

50 gr gula merah (gula aren)

