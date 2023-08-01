Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

6 Makanan Pengganti Nasi Putih untuk Penderita Diabetes

Kiswondari , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |16:30 WIB
6 Makanan Pengganti Nasi Putih untuk Penderita Diabetes
6 Makanan Pengganti Nasi Putih untuk Penderita Diabetes, (Foto: Jcomp/Freepik)
A
A
A

6 Makanan Pengganti Nasi Putih untuk Penderita Diabetes, akan dibahas dalam artikel berikut ini. Mengingat orang dengan diabetes, wajib menjaga pola makannya sehari-hari, agar tidak mengalami kelonjakan gula darah.

Pengidap diabetes perlu menjaga pola makannya secara sehat dan seimbang, sehingga tidak memicu potensi hiperglikemik, atau kadar glukosa yang melebihi batas. Penderita diabetes juga sebaiknya menghindari nasi putih, karena punya indeks glikemik tinggi.

Tapi, penderita diabetes jangan khawatir sampai akan kekurangan asupan karbohidrat. Pasalnya, masih ada jenis beras atau makanan pengganti nasi putih lainnya yang baik dikonsumsi oleh penderita diabetes. Dihimpun dari berbagai sumber, Selasa (1/8/2023) berikut, ulasan 6 makanan pengganti nasi putih untuk penderita diabetes.

1.Beras basmati: Umum digunakan membuat hidangan nasi briyani, kebuli dan mandhi ini merupakan salah satu jenis beras dengan indeks glikemik rendah yakni sekitar 43 sampai 60 saja. Dalam 100 gram berass basmati putih yang sudah dimasak, mengandung 150 kalori, 3 gram protein dan 35 gram karbohidrat.

2. Beras merah: Beras satu ini, dikutip d ari Harvard Health Publishing mengandung indeks glikemik rendah sekitar 50, sehingga aman dikonsumsi penderita diabetes. Tak hanya itu, serat dalam beras merah juga lebih banyak ketimbang beras putih. Dalam 100 gram beras merah mengandung 163,5 kalori, 34,5 gram karbohidrat, 3 gram serat, 1,5 gram lemak dan 3,4 gram protein.

 

(6 Makanan Pengganti Nasi Putih untuk Penderita Diabetes, Foto: NDTV)

 


3. Jagung: Bisa menjadi sumber karbohidrat alternatif bagi penderita diabetes, karena kandungan kalori yang lebih sedikit ketimbang nasi putih. Dalam 100 gram jagung terkandung 149 kalori, sementara 100 gram nasi putih memiliki 175 kalori.

 BACA JUGA:

 

(6 Makanan Pengganti Nasi Putih untuk Penderita Diabetes, Foto: Topntp26/Freepik)

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/20/298/2998256/mitos-atau-fakta-kalori-mie-dan-roti-lebih-sedikit-dari-nasi-TMqjRPJZ4i.jpg
Mitos atau Fakta, Kalori Mie dan Roti Lebih Sedikit dari Nasi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/20/298/2923622/4-makanan-pengganti-nasi-putih-sama-lezatnya-kok-yyYAaIjAcW.jpg
4 Makanan Pengganti Nasi Putih, Sama Lezatnya Kok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/10/14/298/2687249/5-kesalahan-paling-sering-dilakukan-saat-masak-nasi-salah-satunya-gak-ngukur-air-pakai-jari-q8wwWzRIfb.jpg
5 Kesalahan Paling Sering Dilakukan saat Masak Nasi, Salah Satunya Gak Ngukur Air Pakai Jari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/08/25/298/2654274/nasi-kemarin-boleh-dimakan-nggak-sih-ini-jawabannya-X75RWGDPlE.png
Nasi Kemarin Boleh Dimakan Nggak Sih? Ini Jawabannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/08/01/298/2640065/kalori-nasi-dingin-dengan-nasi-panas-sama-saja-atau-sangat-berbeda-ya-09SJN05fPp.JPG
Kalori Nasi Dingin dengan Nasi Panas, Sama Saja atau Sangat Berbeda Ya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/04/06/298/2574392/3-pengganti-nasi-yang-rendah-kalori-dan-buat-kenyang-lebih-lama-hXA8CYNZSQ.jpg
3 Pengganti Nasi yang Rendah Kalori dan Buat Kenyang Lebih lama
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement