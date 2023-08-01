20 Jenis Ikan yang Baik untuk Penderita Asam Urat

TERDAPAT 20 jenis ikan yang baik untuk penderita asam urat bisa menjadi rekomendasi bagi Anda. Pasalnya, penderita asam urat harus memilih jenis ikan agar baik untuk kesehatan tubuh.

Pasalnya beberapa ikan memiliki kandungan purin yang meningkatkan produksi kristal hingga kambuhnya asam urat. Untuk itu,menjaga pola makan sehat merupakan langkah penting untuk mengendalikan gejala asam urat.

Melansir Verywell Health, ada 20 jenis ikan yang baik untuk penderita asam dikarenakan rendahnya kandungan purin. Untuk penderita asam urat yang rendah purin meliputi ikan salmon, ikan tuna, ikan lele, ikan flounder, kakap merah, belut Jepang, monkfish (dagingnya), dan sandfish sailfin.

Beberapa jenis seafood ini juga rendah purin dan baik untuk penderita asam urat yakni cumi-cumi, kepiting raja merah, udang botani, dan kaviar.

Masih ada beberapa ikan yang masih bisa dikonsumsi oleh penderita asam urat. Diantaranya adalah ikan trout, ikan haring, ikan haddock, ikan halibut, ikan tuna, ikan mas, dan ikan kod. Sementara itu, seafood lainnya yang masih bisa dikonsumsi seperti kepiting, lobster, dan tiram.