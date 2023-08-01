Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Intip Potret Happy Asmara dan Arlida Putri Mandi Busa, Gemas Banget!

Tim Okezone , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |00:04 WIB
Intip Potret Happy Asmara dan Arlida Putri Mandi Busa, Gemas Banget!
Happy Asmara dan Arlida Putri mandi busa (Foto: Instagram/@arlidaputrii)
A
A
A

DUA pedangdut cantik, Happy Asmara dan Arlida Putri baru-baru ini menikmati momen liburan bersama. Momen tersebut dibagikan Arlida Putri di Instagram pribadinya.

Penampilan keduanya saat liburan bareng mencuri perhatian netizen. Ini lantaran Happy Asmara dan Arlida Putri tak hanya cantik, tetapi juga tampil dengan gaya seksi.

Seperti apa potretnya? Berikut Okezone rangkumkan dari Instagram @arlidaputrii, Rabu (2/8/2023).

Mandi busa

Happy Asmara dan Arlida Putri

Arlida Putri dan Happy Asmara tampak ceria mandi busa di kolam. Happy tampak cantik berpose tersenyum manis ke kamera dengan busa di sekujur tubuhnya.

Sementara Arlida di sebelahnya tampak memamerkan pose duck face alias bibir manyun sembari memejamkan mata. Penampilan Arlida pun tampak menggemaskan dengan pose tersebut.

Outfit modis dan seksi

Happy Asmara dan Arlida Putri

Selain paras cantik, outfit Arlida dan Happy Asmara pun tak lepas dari perhatian. Arlida tampak seksi mengenakan bikini nuansa colorful yang mencolok. Tak hanya itu, tato kupu-kupu di perut bagian kiri menambah kesan seksi tersendiri.

Sedangkan Happy Asmara, dia mengenakan outfit one set crop top perpaduan warna biru muda dan putih. Busana tersebut memiliki aksen square neck yang memberi kesan modis penampilan Happy Asmara.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
