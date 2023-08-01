5 Potret Inara Rusli Bergaya ala Barbie Curi Perhatian, Netizen: Come On Barbie Lets Go Ngaji

TREN cosplay jadi Barbie tentu dilakukan oleh para artis Indonesia dengan memakai busana serba pink. Tak mau ketinggalan, Inara Rusli juga mengikuti tren tersebut.

Melalui postingannya di Instagram, ibu satu anak itu mengunggah video singkat dirinya dengan menggunakan beberapa busana ala Barbie berwarna cerah.

"Barbie challenge’s accepted, guys! Hi, ken!" tulisnya seperti dikutip MNC Portal dari Instagram @mommu_starla, Rabu (2/8/2023).

Penampilannya begitu memukau dengan lima outfit yang berbeda. Dia juga bergaya ala Barbie sambil melambaikan tangan.

Penasaran seperti apa potret cantik Inara cosplay jadi Barbie? Berikut rangkumannya.

1. Stylish dengan office look

Potret Inara saat cosplay jadi Barbie. Di foto ini dia tampil dengan gaya office look memakai inner fuschia dipadukan dengan blazer putih dan rok polkadot.

Inara juga menggunakan hijab nuansa pink dan membawa shoulder bag dan memakai high heels warna fuschia. Dia pose tersenyum sambil melambaikan tangan.

"Barbie syariah tetap menawan," kata @agustina***

"Barbie muslim," tambah @meisya***

"Barbie versi halal," komen @ressairian***

Pada foto selanjutnya Inara nampak manis memakai atasan krem yang senada dengan hijabnya dipadukan dengan rok lilac dan sweater bulu warna ungu yang disematkan di punggungnya.

Dia juga nampak membawa waist bag lilac dan high heels berbulu warna fuschia. Penampilan Inara di foto ini begitu memesona.

Inara tampil percaya diri memakai outfit tabrak warna. Dia memilih memakai sweatshirt merah yang dipadukan dengan rok lilac dan hijab krem. Istri Virgoun itu membawa handbag ini dan heel boots putih yang membuat gayanya makin stylish.